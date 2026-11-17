muş-bulanık karayolunda 10 kilometrelik bölüm açıldı

Karayolları 113. Şube Şefliği tarafından yürütülen yapım çalışmaları tamamlanan güzergâh, sürücülerin kullanımına sunuldu. Söz konusu bölüm, bu sezon içindeki çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

çalışmanın yürütücüsü ve yol bilgisi:

Yapım çalışmaları 959-02 KK No’lu Muş-Bulanık devlet yolunun 57+000 ile 67+000 kilometreleri arasında gerçekleştirildi. İşlemler, ilgili şube şefliğinin koordinasyonunda tamamlandı.

açılma saati ve ulaşıma etkisi:

Yol, trafiğe hazır hale getirildikten sonra saat 16.00 itibarıyla araç geçişine açıldı ve taşıt trafiğine sunuldu. Açılan bölümün, ulaşım akışında rahatlama sağlaması ve bölge trafiğine katkı yapması bekleniyor.

Karayolları 113. Şube Şefliği tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların planlanan sürede tamamlandığı ve sürücülerin dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

MUŞ-BULANIK DEVLET YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN 10 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH, SAAT 16.00 İTİBARIYLA YENİDEN TAŞIT TRAFİĞİNE AÇILDI.