Dolar 48,8297 +0,05%
Euro 55,9349 +0,10%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.898,50 +0,41%
EUR/USD 1,1451 -0,02%
Brent Petrol 99,09 -0,16%
--°

12'nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu Abide Sokak'taki binanın 12'nci katından düşen 49 yaşındaki Ayşe Koçak hayatını kaybetti; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

12'nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

12'nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Abide Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan 49 yaşındaki Ayşe Koçak, binanın 12'nci katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

olaya müdahale ve ilk tespitler:

Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, beton zemine düşen Koçak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

cenaze işlemleri ve soruşturma:

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Koçak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

12&#039;nci kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

12'nci kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor
images

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce ba...
images

Otomobil takla atıp üst geçit ayağı ile duvar arasına sıkıştı: 2 yaralı
images

Orhaneli'de kafa kafaya çarpışma: genç sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkevi'ne adım attı

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor

Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce balya yandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği