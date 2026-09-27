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15 yıl sonra çözüme doğru: Gaziantep'teki faili meçhul cinayette 10 gözaltı

Gaziantep'te 3 Ocak 2011'de öldürülen Mehmet Kaya dosyası yeniden incelendi; HTS, tanık ve teşhis verileriyle bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

15 yıl sonra çözüme doğru: Gaziantep'teki faili meçhul cinayette 10 gözaltı

Dosya yeniden açıldı:

Gaziantep'te 3 Ocak 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mehmet Kaya olayına ilişkin dosya, yeniden ve kapsamlı biçimde ele alındı. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma, yıllar sonra dosyada yeni bir aşama sağladı.

Soruşturmada hangi veriler değerlendirildi:

İncelemede öncelikle HTS kayıtları genişletilerek tekrar analiz edildi. Buna ek olarak tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler bir bütün halinde değerlendirildi. Yapılan teknik ve adli değerlendirmeler sonucu, olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettikleri ve çevrede gözetleme faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şahıslar belirlendi.

Eş zamanlı operasyonlar ve gözaltılar:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen çalışmanın sonucunda, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu vicdanında yara olarak kalan faili meçhul olayların aydınlatılması yönündeki kararlılığı vurgulayarak, dosyanın tüm yönleriyle yeniden incelendiğini bildirdi. Bakan Gürlek, soruşturmadaki bulguların bir araya getirilmesiyle operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve soruşturmanın savcılık gözetiminde sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın seyrine ilişkin adli süreç tamamlandıkça ek açıklamalar yapılacağını belirtti.

GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE GAZİANTEP, ŞANLIURFA VE ANTALYA’DA...

GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE GAZİANTEP, ŞANLIURFA VE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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