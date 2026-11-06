25 Kasım Stadı'nın yerine saraçlar'dan tunca'ya uzanan yeşil kent meydanı

25 Kasım Stadı yerini kent meydanına bırakıyor

Edirne’de uzun yıllar kent spor hayatına ev sahipliği yapan 25 Kasım Stadı’nın yıkımına başlandı. Alanın kullanılamaz raporu bulunması ve yaklaşık 2-3 yıldır stada fiilen kullanım olmaması nedeniyle alınan işlem sonrasında, stadın bulunduğu parsel toplum yaşamına açılacak.

Vali Yunus Sezer yaptığı incelemelerde, stadın Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredildiğini ve yıkım ihalesinin tamamlandığını bildirdi. Sezer, yaklaşık 5 yıl önce alınan yıkım kararının uygulamaya konduğunu hatırlattı.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Yıkımın ardından alana yapılacak düzenleme, öncelikle yeşil alan ve sosyal yaşam mekanları ağırlıklı bir kent meydanı oluşturmayı amaçlıyor. Proje, Saraçlar Caddesi ile bütünleşecek şekilde planlanarak Tunca Nehri’ne kadar uzanacak bir koridor yaratacak ve kent merkezinde yeni bir turizm aksı oluşturulması hedefleniyor.

Vali Sezer, projenin şehre ve gelen ziyaretçilere hitap edecek biçimde düzenleneceğini vurguladı ve bu alanın kentin beklediği bir boşluğu dolduracağını belirtti.

kentsel yenileme, kültür ve spor odaklı adımlar:

Edirne merkezindeki yenileme çalışmaları Saraçlar Caddesi’nin tamamlanmasıyla ilerliyor; Çilingirler Caddesi ve Balık Pazarı’nda ise devam eden çalışmalar bulunuyor. Yeni kent meydanı, Selimiye, Muradiye, Saraçlar Caddesi ve tarihi köprülerle bütünleşerek tarihi çekirdekte bir turizm güzergâhı oluşturmayı hedefliyor.

Vali Sezer, Edirne Sarayı’ndaki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik alana sahip sarayın gelecek yıl ziyarete açılmasının planlandığını açıkladı. Bu düzenlemelerin kentin turizm potansiyeline katkı sağlaması bekleniyor.

Diğer bir önemli proje olan yeni Kırkpınar Er Meydanı için kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı, projenin son aşamada olduğu ve inşaatın TOKİ tarafından gerçekleştirileceği belirtiliyor. Yeni alanda büyük bir Kırkpınar Müzesi de yer alacak ve Er Meydanı yılın 365 gün kullanımına uygun biçimde planlanıyor.

Tunca Nehri çevresinde de su sporları, sosyal ve turizm amaçlı düzenlemeler yapılması hedefleniyor. Proje kapsamında Evliya Kasımpaşa Camii çevresi de planlamaya dahil edilerek nehrin yıl boyunca yaşayan bir alan haline getirilmesi amaçlanıyor.

Vali Sezer, yürütülen projelerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak Edirne için 'bir tarih müzesi' benzetmesini yineledi ve tarihi mirasın korunması ile yenilenmesinin kentin hem ulusal hem de uluslararası turizmdeki konumunu güçlendireceğini ifade etti.

EDİRNE'NİN UZUN YILLAR SPOR HAYATINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN 25 KASIM STADI'NIN YERİNDE KENT MEYDANI YÜKSELECEK. YIKIM SÜRECİNE GİREN STADIN BULUNDUĞU ALAN, YEŞİL ALANLARI VE SOSYAL YAŞAM ALANLARIYLA EDİRNE'YE KAZANDIRILACAK.