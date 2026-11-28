Jandarma eş zamanlı operasyon düzenledi

Jandarma ekipleri, 29 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlar kapsamında toplam 84 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlara ilişkin bilgilendirme İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Operasyonun koordinasyonu ve kapsamı:

Açıklamada operasyonların, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği ve İl Jandarma Komutanlıklarınca planlandığı belirtildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar:

Bakanlık bildirisine göre yakalanan kişiler hakkında, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve örgüte finans sağladıkları yönünde tespitler bulunuyor; bu finansmanın sözde yardım kuruluşları ve iltisaklı kişiler aracılığıyla yapıldığı iddia ediliyor.

Soruşturmaların devam ettiği, adli süreç ve ilave işlemlerin Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütüleceği kaydedildi.

29 ildeki DEAŞ operasyonlarında 84 gözaltı