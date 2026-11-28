mhp’nin 3 aralık programı gün sazak salonu’nda:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "3 hilalin gücüyle engelsiz yarınlara" temalı bir program düzenledi. Etkinlik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayesinde ve Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koordinasyonunda MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, buluşmanın kardeşliği güçlendirmesini, ortak sorumluluğu büyütmesini ve engelsiz Türkiye idealine katkı sağlamasını diledi. Yurdakul, "Türkiye sevdamız, bu topraklarda yaşayan her insanımızın hayatına dokunduğu ölçüde anlam kazanır" sözleriyle etkinliğin ruhunu özetledi.

birlik, dayanışma ve erişilebilirlik vurgusu:

Yurdakul, Türk milletinin tarih boyunca zor günleri omuz omuza vererek aştığını hatırlattı; kültürel dayanışma anlayışının engelli vatandaşlara yönelik politikaların merkezinde olması gerektiğini söyledi. Konuşmasında, engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları anlamak için onları dinlemenin ve tecrübelerine kulak vermenin önemine dikkat çekti.

Yurdakul, günlük yaşamda küçük görülen düzenlemelerin bir insanın hayatında büyük farklar yaratabileceğini belirterek; kaldırım, okul merdiveni, toplu taşıma kapıları veya işyeri girişleri gibi fiziksel engellerin ortadan kaldırılmasının, erişilebilirliğin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının gerekliliğini vurguladı.

aile emeği, bakım yükü ve sosyal güvenlik önerileri:

Programda öne çıkan bir diğer başlık, bakım yükünü omuzlayan ailelerin durumu oldu. Yurdakul, ebeveynlerin ve bakım verenlerin yaşadığı kaygılara temas ederek, ailelerin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için sorumluluk aldıklarını söyledi. Bakım sorumluluğu nedeniyle çalışma hayatına katılamayan aile fertlerinin sigorta primlerinin kamu desteğiyle karşılanması ve emeklilik güvencelerinin sağlanması önerisi programın somut talepleri arasında yer aldı.

Ayrıca ailelerin dinlenebilmesine yönelik güvenilir bakım hizmetleri, rehberlik ve psikososyal desteğin yaygınlaştırılmasının önemine değinildi. Yurdakul, bu hizmetlerin hem ailelerin hem de engelli bireylerin yaşam kalitesine doğrudan olumlu yansıyacağını ifade etti.

kamunun, sivil toplumun ve kurumların rolü:

Yurdakul, MHP’nin milliyetçilik anlayışını, milletin her ferdine karşı duyulan sorumlulukla birlikte yorumladıklarını söyledi. Milli birlik ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak gayretiyle daha ileriye gidilebileceğini belirtti. Konuşmada; öğretmenler, sağlık çalışanları, bakım personeli ve gönüllülere teşekkür edildi.

Her yeni erişilebilir hizmetin ve uygun çalışma ortamının Türkiye’nin geleceğine yapılmış kıymetli bir yatırım olduğu vurgulandı. Yurdakul, erişilebilirliğin ev kapısından başlayıp okul sırasına, hastane muayene odasına ve iş yerindeki çalışma masasına kadar uzanan bir bütün olarak ele alınması gerektiğini yineledi.

hedef: kendi kararını verebilen ve bağımsız bireyler:

Programın kapanış mesajı, engelli vatandaşların mümkün olduğunca bağımsız ve kararlarını kendileri verebilen bireyler olarak yaşamasına yönelikti. Yurdakul, özel bireylerin bir hizmetten yararlanmak için sürekli yanında bir yakına bağlı kalmaması gerektiğini, istedikleri yere güvenle ulaşabilmelerinin ve kendi işlerini görebilmelerinin temel hedef olduğunu söyledi.

Konuşmada, şehirlerin gelişmişliğinin değerlendirilmesinde gündelik hayat kolaylıklarının göz önüne alınması gerektiği, her düzenlemenin milletçe omuzlanan sorumluluğun somut karşılığı olduğu net bir dille ifade edildi. Program, engelsiz yarınlar hedefi doğrultusunda politika yapıcıları, kurumları ve toplumun tüm kesimlerini harekete geçirmeye çağıran bir mesajla sona erdi.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET SELİM YURDAKUL