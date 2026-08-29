30 Ağustos'tan miras: güçlü devlet ve terörsüz yarın hedefi

Çopuroğlu'nun 30 Ağustos değerlendirmesi:

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirtti. Çopuroğlu, 30 Ağustos'un yalnızca askerî bir zafer olmadığını; milletin azim, kararlılık ve vatan sevgisinin tarihe kazınmış bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Güçlü devlet ve Türkiye Yüzyılı:

Çopuroğlu, günümüzde Türkiye'nin köklü kurumları ve milletinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda olduğunu söyledi. Devletin tüm kurumlarıyla sergilediği kararlı duruşun, ülkenin gücünün en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti ve bu anlayışın iç güvenlikten ekonomik alana kadar geniş bir perspektif sunduğunu ifade etti.

Mesajında ülkenin gündemindeki hedeflere de işaret eden Çopuroğlu, özellikle güvenlik ve birlik vurgusu yaptı. Çopuroğlu'nun ifadesiyle: "Terörün sona erdiği, kardeşliğin güçlendiği, huzurun ve güvenin hâkim olduğu bir Türkiye hedefi; güçlü devlet ve güçlü millet idealimizin en önemli adımlarından biridir."

Şükran, minnet ve anma:

Çopuroğlu, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarına, aziz şehitlere ve ebediyete intikal eden gazilere rahmet ve minnetle yâd ederek sonlandırdı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ VE İÇİŞLERİ KOMİSYONU ÜYESİ ŞABAN ÇOPUROĞLU; 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, BÜYÜK ZAFER’İN TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK VE HÜRRİYET İRADESİNİN EN GÜÇLÜ SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ.