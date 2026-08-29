Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

30 Ağustos'tan miras: güçlü devlet ve terörsüz yarın hedefi

AK Parti milletvekili Şaban Çopuroğlu, 30 Ağustos'un bağımsızlık simgesi olduğunu vurgulayıp, güçlü devlet ve terörsüz bir Türkiye hedefini paylaştı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

30 Ağustos'tan miras: güçlü devlet ve terörsüz yarın hedefi

Çopuroğlu'nun 30 Ağustos değerlendirmesi:

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirtti. Çopuroğlu, 30 Ağustos'un yalnızca askerî bir zafer olmadığını; milletin azim, kararlılık ve vatan sevgisinin tarihe kazınmış bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Güçlü devlet ve Türkiye Yüzyılı:

Çopuroğlu, günümüzde Türkiye'nin köklü kurumları ve milletinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda olduğunu söyledi. Devletin tüm kurumlarıyla sergilediği kararlı duruşun, ülkenin gücünün en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti ve bu anlayışın iç güvenlikten ekonomik alana kadar geniş bir perspektif sunduğunu ifade etti.

Mesajında ülkenin gündemindeki hedeflere de işaret eden Çopuroğlu, özellikle güvenlik ve birlik vurgusu yaptı. Çopuroğlu'nun ifadesiyle: "Terörün sona erdiği, kardeşliğin güçlendiği, huzurun ve güvenin hâkim olduğu bir Türkiye hedefi; güçlü devlet ve güçlü millet idealimizin en önemli adımlarından biridir."

Şükran, minnet ve anma:

Çopuroğlu, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarına, aziz şehitlere ve ebediyete intikal eden gazilere rahmet ve minnetle yâd ederek sonlandırdı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ VE İÇİŞLERİ KOMİSYONU ÜYESİ ŞABAN ÇOPUROĞLU; 30 AĞUSTOS ZAFER...

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ VE İÇİŞLERİ KOMİSYONU ÜYESİ ŞABAN ÇOPUROĞLU; 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, BÜYÜK ZAFER’İN TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK VE HÜRRİYET İRADESİNİN EN GÜÇLÜ SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası’nda yeni doğanlara belediye desteği: 115 aile ziyaret edildi
images

Zafer haftası Afyonkarahisar'da müzik ve halk oyunlarıyla kutlandı
images

Kalp krizini gizleyebilen belirtiler: kadınlarda gözden kaçabilecek 8 işaret
images

Talas'ta çöp evden 5 kamyon atık tahliye edildi, aileye sağlık desteği verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnsansız hava aracı eğitimine yoğun talep: başvurular ve kayıtlar artıyor

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ehliyet sınavları şehir trafiğinde yapılacak, sabit parkur sona eriyor

Fethiye'deki silahlı yaralanma soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı