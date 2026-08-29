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30 Ağustos'un milli irade ve dayanışma mesajı

Vali Murat Sefa Demiryürek, 30 Ağustos'un Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile bağımsızlık, milli irade ve ortak dayanışmanın simgesi olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

30 Ağustos'un milli irade ve dayanışma mesajı

Kırşehir valisinden 30 Ağustos mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Milli Mücadele içindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Büyük Taarruz ve meydan muharebesinin önemi:

Vali Demiryürek, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un en kritik safhalarından biri olarak tanımlanan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında kazanıldığını hatırlattı. Bu askeri başarı, milletin kendi geleceğini tayin etme kararlılığını tescillemiş ve cumhuriyetin kuruluşuna giden sürecin önünü açmıştır.

30 Ağustos'un taşıdığı değerler:

Vali Demiryürek mesajında, 30 Ağustos'un yalnızca sahada kazanılan bir başarı olmadığını belirterek şunları kaydetti: Bu zafer; milletimizin ortak bir amaç etrafında birleştiğinde, en güç şartlar karşısında dahi geleceğine sahip çıkabileceğini gösteren tarihi bir tecrübedir. Ayrıca, bu yönüyle 30 Ağustos'un bağımsızlığın yanı sıra milli iradenin, ortak dayanışmanın ve birlikte yaşama iradesinin güçlü bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Mesaj, 30 Ağustos'un anlamının aktarılması ve gelecek nesillere taşınmasının önemine işaret ederek, bu değerlerin korunmasının ve yaşatılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLANAN MESAJDA KIRŞEHİR VALİSİ MURAT...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLANAN MESAJDA KIRŞEHİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK, BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ'NİN MİLLİ MÜCADELE'NİN ASKERİ AÇIDAN BELİRLEYİCİ AŞAMALARINDAN BİRİ OLDUĞU SÖYLEDİ. (VALİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK)

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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