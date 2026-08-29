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30 Ağustos’un mirası: birlik, fedakârlık ve gelecek inancı

Düzce Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Büyük Zafer’in bağımsızlık ruhunu, kahramanları anmayı ve birlik vurgusunu öne çıkardı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

30 Ağustos’un mirası: birlik, fedakârlık ve gelecek inancı

Düzce Valisi Mehmet Makas’ın 30 Ağustos mesajı

Düzce Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan Büyük Zafer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vali Makas, bu özel günün milletçe büyük bir gurur ve manevi coşku ile kutlandığını belirterek, zaferin arkasındaki milli birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Tarihten çıkarılan anlam:

Mesajında tarihin kritik dönemeçlerine gönderme yapan Makas, 26 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal önderliğinde başlayan Büyük Taarruzun Dumlupınar’da zaferle sonuçlandığını hatırlattı. Vali, 30 Ağustos’ta kazanılan bu zaferi, milletin kendisine dayatılan esaret gömleğini yırtıp atması ve bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığının ilanı olarak nitelendirdi. Makas, metninde yer verdiği ifadelerle "Türk milleti muzafferdir" sözünü bu ruhun özeti olarak sundu.

Kahramanlara saygı ve gelecek hedefi:

Vali Makas, tarihteki tüm zaferlerin arkasında canlarını feda eden kahramanların cesaretinin bulunduğunu vurguladı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Anadolu’nun dört bir yanından gelen neferlerin "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla gösterdikleri fedakârlığın, bugün de hatırlanması gereken bir miras olduğunu belirtti. Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı bize yurt kılan şehit ve gaziler milletçe rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Vali Makas, bu kutsal vatanı korumanın, yüceltmenin ve gelecek nesillere aktarmanın en büyük vazife olduğunu kaydetti. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen çalışmalarla Türkiye Yüzyılı hedefinin inşasında milletin birlik ve beraberliğinin önemine işaret etti. Mesajını, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin daim olması dileğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlanması temennisiyle sonlandırdı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, TÜRK...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN SİMGESİ OLAN BÜYÜK ZAFER’İN ÖNEMİNE VURGU YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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