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317 dolandırıcılık vakasını hedef alan 'Paravan 1' operasyonu sonuçlandı

Konya merkezli 'Paravan 1' operasyonunda 24 ilde eş zamanlı baskın yapıldı; 317 olayda 48 milyon 76 bin 595 lira haksız menfaat sağlayan 65 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

317 dolandırıcılık vakasını hedef alan 'Paravan 1' operasyonu sonuçlandı

Konya merkezli "Paravan 1" operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Paravan 1" soruşturmasında, 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Takip ve çalışma süreci:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve projeli çalışma gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada şüphelilerin faaliyetleri adım adım izlendi ve operasyon için zamanlama belirlendi.

Suç yöntemi ve tespit edilen zarar:

Soruşturmada şüphelilerin farklı yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan şüphelilerin yanı sıra, internet üzerinden sahte araç ilanları vererek kapora aldığı belirlendi. Ayrıca bazı şüphelilerin banka kartı ve telefon hatlarını temin edip dolandırıcılık şebekesine aktardıkları saptandı. Toplamda 317 ayrı dolandırıcılık olayı ve bu olaylarda elde edilen 48 milyon 76 bin 595 lira tutarında haksız menfaat kaydedildi.

Konya merkezli operasyon, 24 ilde eş zamanlı olarak icra edildi; gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler devam ediyor.

KONYA MERKEZLİ 24 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI &quot;PARAVAN 1&quot; OPERASYONUNDA, 317 AYRI DOLANDIRICILIK...

KONYA MERKEZLİ 24 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI "PARAVAN 1" OPERASYONUNDA, 317 AYRI DOLANDIRICILIK OLAYINDA 48 MİLYON 76 BİN 595 LİRALIK HAKSIZ MENFAAT SAĞLADIĞI BELİRLENEN 65 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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