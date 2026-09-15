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50 yaş sonrası prostat takibi neden önem taşıyor

Dr. İrfan Yıldırım Şentürk, 50 yaş ve üzerindeki erkeklerin düzenli prostat kontrolüyle erken tanı şansını artırmasını önerdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

50 yaş sonrası prostat takibi neden önem taşıyor

Prostat kanserinde erken tanının önemi

Sivas Numune Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. İrfan Yıldırım Şentürk, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında prostat kanseri, risk faktörleri ve erken tanının rolü hakkında uyarılarda bulundu. Prostatın erkek üreme sisteminde, mesanenin hemen altında yer alan küçük bir bez olduğunu belirten Şentürk, yaşla birlikte prostatta büyüme görülebileceğini ancak bunun her zaman kanser anlamına gelmediğini vurguladı.

Belirtiler ve risk faktörleri:

Şentürk, iyi huylu prostat büyümesinin özellikle ileri yaş erkeklerde sık rastlandığını, bununla birlikte prostat kanserinin farklı bir hastalık olduğunu ve prostat dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Prostat kanserinin erkeklerde sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu ve özellikle ileri yaşlarda daha sık ortaya çıktığını belirtti. Hastalığın erken evrede çoğu zaman belirti vermeyebildiğini; ancak bazı hastalarda idrar yaparken zorlanma, idrar akımında zayıflama, sık idrara çıkma ve idrarda veya menide kan görülmesi gibi şikâyetlerin olabileceğini kaydetti. İleri evrelerde ise özellikle kemiklere yayılım varsa kemik ağrıları görülebilir.

PSA testi ve takip önerileri:

Prostat kanseri değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerden birinin PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi olduğunu belirten Şentürk, PSA'nın basit bir kan testiyle ölçüldüğünü, ancak PSA yüksekliğinin tek başına kanser anlamına gelmediğini vurguladı. PSA seviyesinin iyi huylu prostat büyümesi, prostat enfeksiyonları ve diğer bazı durumlarda da yükselebileceğini söyledi. PSA yüksekliği tespit edilen kişilerin üroloji uzmanına başvurmasının ve gerekli muayene ile ileri tetkiklerin yapılmasının önemine dikkat çekti.

Şentürk ayrıca, daha önce iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olanların takiplerini ihmal etmemeleri gerektiğini; prostat ameliyatı geçirmiş olmanın ilerleyen dönemde prostat kanseri gelişmeyeceği anlamına gelmediğini belirtti. Erken tanının tedavi seçeneklerini ve başarı oranlarını önemli ölçüde etkilediğini ifade ederek, 50 yaş ve üzerindeki erkeklerin düzenli kontrole gitmesini, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunanların ise değerlendirmeye daha erken yaşlarda başlamasını önerdi.

Özetle, herhangi bir şikâyet olmasa bile risk grubundaki erkeklerin düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları ve gerektiğinde üroloji uzmanına başvurmaları öneriliyor.

ÜROLOJİ UZMANI DR. İRFAN YILDIRIM ŞENTÜRK 15 EYLÜL DÜNYA PROSTAT KANSERİ FARKINDALIK GÜNÜ...

ÜROLOJİ UZMANI DR. İRFAN YILDIRIM ŞENTÜRK 15 EYLÜL DÜNYA PROSTAT KANSERİ FARKINDALIK GÜNÜ DOLAYISIYLA PROSTAT KANSERİ, RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANININ ÖNEMİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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