Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

54 yaşında öğrendi: iç organları ters yerleşimli çıktı

Samsun'da bağırsak kanseriyle tedaviye gelen 54 yaşındaki Muzaffer Uzunbacak'ın tetkiklerinde iç organlarının ters yerleşimli olduğu ortaya çıktı; cerrahiyle kitle çıkarıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

54 yaşında öğrendi: iç organları ters yerleşimli çıktı

Samsun'da nadir anatomik yerleşimle gerçekleştirilen ameliyat

Medicana International Samsun Hastanesi'ne bağırsak kanseri tedavisi için başvuran 54 yaşındaki Muzaffer Uzunbacak'ın tetkiklerinde, iç organlarının alışılmışın tersinde konumlandığı tespit edildi. Hastanın daha önce 26 yaşında kalbinin sağ tarafta olduğu öğrenilmiş; kapsamlı incelemelerle diğer organların da beklenenin karşısında yer aldığı ortaya çıktı.

Muzaffer Uzunbacak'ın hikayesi:

İnşaat işçisi olan Uzunbacak, 26 yaşında çalıştığı iş yerinin sağlık raporu istemesi üzerine kalbinin sağda olduğunu öğrendiğini anlattı. Yıllar sonra bağırsak sorunları nedeniyle yapılan tetkiklerde kalbin yanı sıra karaciğer, dalak ve safra kesesi gibi organların yerleşimlerinin de normalin tersinde olduğu belirlendi. Uzunbacak, "Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Tüm organlarımın yerini öğrendiğim için çok mutluyum" dedi.

Ameliyat ve uzman değerlendirmesi:

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel tarafından değerlendirilen hastada, doğuştan gelen ve cerrahlar için nadir sayılan situs inversus totalis saptandı. Dr. Güzel, bu durumun "10 binde bir" görüldüğünü vurgulayarak, ameliyatın önceden planlanmasının önemine dikkat çekti. Normalde kalbin solda, karaciğerin sağda olması beklenirken, Uzunbacak'ta bu yerleşimler tersine dönmüştü; örneğin karın içi organların konumu klasik anatomiden tamamen farklıydı.

Bu farklılık nedeniyle ameliyat öncesi pozisyonlama ve girişim planlaması yeniden yapıldı. Cerrahi ekip, hastanın anatomisine göre düzenlenen planla laparoskopik ameliyat gerçekleştirdi. Operasyon sırasında alışılmışın dışında organ yerleşimi cerrahları şaşırtırken, müdahale başarılı şekilde tamamlandı.

Operasyonun ardından hastanın durumu iyiye gitti; dördüncü günde taburcu edildi. Dr. Güzel, benzer durumlarda acil müdahalelerde yönlendirme açısından organ yerleşiminin bilinmesinin hayati önem taşıdığını belirterek hastaya gelecekte sağlık kurumlarına bu bilgisini aktarmasını önerdi.

Hastanın tedavisi, organlarının yerleşimine göre planlanarak tamamlandı ve kitle çıkarıldı. Cerrahi ekibin değerlendirmesine göre, benzeri ayrıntılı bir "tüm organ yer değişikliği" ile ilk kez karşılaşılması ameliyatı zorlaştıran ama başarıyla sonuçlandırılan etken olarak kayda geçti.

Tüm organları ters yerde: Doktorlar bile şaşırdı

Tüm organları ters yerde: Doktorlar bile şaşırdı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sağlık hizmetlerinde kalite için iletişim ve dayanıklılık eğitimi Amasya'da
images

Afyonkarahisar üreticileri Tahıl Koridoru'ndan gelecek tedarik güvenliğine odakl...
images

Engelleri aşan gençler için atölyeler Muğla'da başlıyor
images

Hijyen dersini palyaço gösterisiyle veren üniversiteliler minikleri güldürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zeytinburnu'da durdurulan araçta 6 kilo 650 gram kokain bulundu, iki şüpheli tutuklandı

Manisa'da gönüllü gençler İlköğretim Haftası'nda miniklerle dayanışma örneği sergiledi

Fotokapanlar Çankırı ormanında ayının besin arayışını kaydetti

Bilecik'te hayır çarşısı ile üniversite öğrencilerine destek çağrısı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı