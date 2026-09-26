54 yaşında öğrendi: iç organları ters yerleşimli çıktı

Samsun'da nadir anatomik yerleşimle gerçekleştirilen ameliyat

Medicana International Samsun Hastanesi'ne bağırsak kanseri tedavisi için başvuran 54 yaşındaki Muzaffer Uzunbacak'ın tetkiklerinde, iç organlarının alışılmışın tersinde konumlandığı tespit edildi. Hastanın daha önce 26 yaşında kalbinin sağ tarafta olduğu öğrenilmiş; kapsamlı incelemelerle diğer organların da beklenenin karşısında yer aldığı ortaya çıktı.

Muzaffer Uzunbacak'ın hikayesi:

İnşaat işçisi olan Uzunbacak, 26 yaşında çalıştığı iş yerinin sağlık raporu istemesi üzerine kalbinin sağda olduğunu öğrendiğini anlattı. Yıllar sonra bağırsak sorunları nedeniyle yapılan tetkiklerde kalbin yanı sıra karaciğer, dalak ve safra kesesi gibi organların yerleşimlerinin de normalin tersinde olduğu belirlendi. Uzunbacak, "Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Tüm organlarımın yerini öğrendiğim için çok mutluyum" dedi.

Ameliyat ve uzman değerlendirmesi:

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel tarafından değerlendirilen hastada, doğuştan gelen ve cerrahlar için nadir sayılan situs inversus totalis saptandı. Dr. Güzel, bu durumun "10 binde bir" görüldüğünü vurgulayarak, ameliyatın önceden planlanmasının önemine dikkat çekti. Normalde kalbin solda, karaciğerin sağda olması beklenirken, Uzunbacak'ta bu yerleşimler tersine dönmüştü; örneğin karın içi organların konumu klasik anatomiden tamamen farklıydı.

Bu farklılık nedeniyle ameliyat öncesi pozisyonlama ve girişim planlaması yeniden yapıldı. Cerrahi ekip, hastanın anatomisine göre düzenlenen planla laparoskopik ameliyat gerçekleştirdi. Operasyon sırasında alışılmışın dışında organ yerleşimi cerrahları şaşırtırken, müdahale başarılı şekilde tamamlandı.

Operasyonun ardından hastanın durumu iyiye gitti; dördüncü günde taburcu edildi. Dr. Güzel, benzer durumlarda acil müdahalelerde yönlendirme açısından organ yerleşiminin bilinmesinin hayati önem taşıdığını belirterek hastaya gelecekte sağlık kurumlarına bu bilgisini aktarmasını önerdi.

Hastanın tedavisi, organlarının yerleşimine göre planlanarak tamamlandı ve kitle çıkarıldı. Cerrahi ekibin değerlendirmesine göre, benzeri ayrıntılı bir "tüm organ yer değişikliği" ile ilk kez karşılaşılması ameliyatı zorlaştıran ama başarıyla sonuçlandırılan etken olarak kayda geçti.

Tüm organları ters yerde: Doktorlar bile şaşırdı