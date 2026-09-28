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67 yaşında yeniden duymaya başladı, ameliyatla iletişimi geri kazandı

Çocukluk döneminden itibaren orta kulak enfeksiyonlarına bağlı işitme kaybı yaşayan 67 yaşındaki Satı Kara, Ankara'da yapılan cerrahi ile yeniden duymaya başladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:58

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Serkan Varol

67 yaşında yeniden duymaya başladı, ameliyatla iletişimi geri kazandı

67 yaşındaki hastada cerrahiyle işitme düzelmesi:

Satı Kara, çocukluk yıllarından beri devam eden orta kulak enfeksiyonlarına bağlı ileri derecede işitme kaybı nedeniyle uzun süre zorlandı. Hastanın muayene ve tetkiklerinde her iki kulak zarında delik ve orta kulaktaki işitme kemikçiklerinde hasar tespit edildi. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonrası Kara'nın işitmesinde belirgin bir iyileşme sağlandı.

ameliyat ve bulgular:

Yapılan değerlendirmelerde kulak zarlarının delinmesi ve orta kulaktaki ossiküllerde (işitme kemikçikleri) hasar olduğu belirlendi. Operasyonu Prof. Dr. Davut Akduman, Uzman Dr. Aslıhan Ünel Kaval ve ekibi gerçekleştirdi. Ameliyat sırasında kulak zarları onarıldı ve orta kulaktaki kemikçiklerin tamiri yapıldı. Prof. Dr. Akduman, "İyileşme sürecinin ardından işitmesinde belirgin bir düzelme oldu" diyerek cerrahinin başarısını dile getirdi.

sosyal etkiler ve tedavi seçenekleri:

Prof. Dr. Akduman, işitme kaybının sadece çocukların dil ve sosyal gelişimini değil, erişkinlerde de iletişim ve sosyalleşmeyi doğrudan etkilediğini vurguladı. Akduman, "İşitme kaybı yaşayan kişiler zaman içerisinde toplumdan uzaklaşabiliyor, içine kapanabiliyor" uyarısında bulundu. Her işitme kaybının yalnızca işitme cihazıyla çözülmediğini belirten Akduman, orta kulak ve kulak zarı kaynaklı sorunlarda cerrahi veya ilaç tedavisinin hastayı cihaz yükünden kurtarabileceğini veya cihazdan elde edilen yararı artırabileceğini aktardı. Ayrıca gerektiğinde işitme cihazları, kemiğe implante edilen cihazlar ve koklear implant gibi alternatiflerin de uygulanabildiğini söyledi ve "İşitme kaybı bir kader değildir" ifadesiyle erken teşhis ve uygun tedavinin önemini vurguladı.

hastanın deneyimi:

67 yaşındaki Satı Kara, yıllarca kulak enfeksiyonları nedeniyle verilen ilaçlarla yetinmek zorunda kaldığını, zamanla işitmesinin azaldığını ve bu durumun aile içi ilişkileri etkilediğini anlattı. Ameliyat sonrası değişimi "Yoldan geçen insanların seslerini, çevremdeki sesleri yeniden duymaya başladım" sözleriyle özetledi. Kara, televizyon ses düzeyinin eskiden 60 civarındayken şimdi 18'e kadar düştüğünü belirterek duymanın kendisi için "bambaşka bir duygu" olduğunu ifade etti.

Kara, muayene ve ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Keşke daha önce gelip ameliyat olsaydım" dedi ve yıllarca çektiği sıkıntıyı artık geride bıraktığını belirtti.

PROF. DR. DAVUT AKDUMAN (SOLDA), SATI KARA (ORTADA)

PROF. DR. DAVUT AKDUMAN (SOLDA), SATI KARA (ORTADA)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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