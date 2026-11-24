kom ve savcılıkların koordinasyonuyla geniş çaplı operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ile cumhuriyet başsavcılıklarının ortak çalışması sonucu, Türkiye genelinde 71 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonların merkezinde mali suç örgütlerine yönelik soruşturmalar yer aldı ve 455 şüphelinin hedef alındığı bildirildi.

operasyonun kapsamı ve hedeflenen suçlar:

İl emniyet müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin işlediği tespit edilen suçlar arasında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, zimmet, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, resmî belgede ve parada sahtecilik, kişilerin hayatını veya sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma veya satma ile 6114 ve 1219 sayılı kanunlara muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yer aldı.

Operasyonlarda toplam 301 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, diğer 154 şüphelinin ise işlemlerinin ikmalen yürütüldüğü açıklandı.

ele geçirilen silahlar ve mali deliller:

Aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ile çok sayıda tabanca fişeği ve av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Mali deliller arasında ise 1.590.300 TL, 12.050 ABD doları, 7.035 euro bulundu.

Ayrıca operasyon kapsamında 20 çeyrek altın, 9 yarım altın, 7 tam altın, 1 ata altını, 5 gram altın, 5 bilezik ve 25 vadeli altın satış sözleşmesi ile çok sayıda senet ve 2.850.000 TL değerinde çek ele geçirildi.

Muğla ayağı ve yerel uygulama:

Operasyonun Muğla ayağında da çok sayıda kişinin alındığı öğrenildi. Yerel emniyet birimleri tarafından yürütülen işlemlerin, kentteki soruşturma dosyalarıyla eşgüdümlü şekilde sürdüğü belirtildi.

TÜRKİYE GENELİNDE MUĞLA İLİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 71 İLDE MALİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK GENİŞ ÇAPLI OPERASYON DÜZENLENDİ.