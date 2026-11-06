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75 yaşında kur’an-ı kerim öğrenen Rukiye Aydemir kayıpların ardından huzuru buldu

Gaziantep'te yaşayan 75 yaşındaki Rukiye Aydemir, oğlunu ve eşini kaybettikten sonra Büyükşehir Belediyesi kursunda Kur'an-ı Kerim öğrenip huzur buldu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

75 yaşında kur’an-ı kerim öğrenen Rukiye Aydemir kayıpların ardından huzuru buldu

75 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde başlayan yaşamı, zorlu kayıplarla devam eden 75 yaşındaki Rukiye Aydemir, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşıyor. Oğlunu ve eşini kaybettikten sonra yalnız kalan Aydemir, çocuklarının tavsiyesiyle Gaziantep'e yerleşti ve bir yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezine kaydoldu.

kayıplar, bakım süreci ve karar anı:

Aydemir, oğlunun vefatından sonra eşiyle yaşamını sürdürdü; ancak eşinin alzaymır hastalığına yakalanması üzerine yedi yıl boyunca ona bakan Aydemir, eşini de kaybettiğinde Nizip'te yalnız kaldı. Çocuklarının yanında olmaya karar verip Gaziantep'e yerleşen Aydemir, mezarlık ziyaretlerinde Kur'an okuyamamanın üzüntüsünü yaşadı ve bu eksikliği gidermek için kursa yazıldı.

kurs deneyimi ve günlük uygulama:

Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'ndeki eğitimler sayesinde Aydemir, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeye başladı. Artık mezarlık ziyaretlerinde öğrendiği sureleri ve Yasin-i Şerif'i okuyarak sevdiklerinin ruhuna hediye edebiliyor. Aydemir, 'Buraya tam bir yıl önce geldim... Kur'an öğreniyoruz, huzurluyuz ve mutluyuz' diyerek merkezdeki eğitimin kendisine kazandırdığı duyguyu özetliyor.

Gösterdiği azimle kurs arkadaşlarına da örnek olan Aydemir, sınıfla birlikte geçen yıl cüzlerini tamamladıklarını ve bunun kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtiyor. Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Aydemir, 'Benim yaşım 75, Kur'an okumayı bu yaşımda öğrendim. Demek ki okumanın yaşı yokmuş' sözleriyle diğer yaşlıları teşvik ediyor.

Rukiye Aydemir, kurs ve destek için belediye başkanı Fatma Şahin ile emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve özellikle yaşlılara bu tür merkezleri ziyaret etmelerini tavsiye ediyor: 'Huzur ve mutluluk arayan herkese, özellikle de yaşlılara burayı tavsiye ediyorum.'

75 YAŞINDAKİ RUKİYE AYDEMİR

75 YAŞINDAKİ RUKİYE AYDEMİR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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