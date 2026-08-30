76 yıllık hayat belgeye taşındı: Değişmeyenler Mustafa Memoğlu'nu anlattı

Gösterim ve projenin başlangıcı:

Bir otomobil firması tarafından hayata geçirilen Değişmeyenler belgesel serisinin, Karadeniz’in sıra dışı isimlerinden Mustafa Memoğlu bölümünün özel gösterimi yapıldı. Gösterime Ayyıldız Otomobil Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yıldız, Genel Müdür Mustafa Yıldız, belgeselin konuğu Mustafa Memoğlu ile çalışanlar ve davetliler katıldı.

Gösterim öncesinde konuşan Mustafa Yıldız, projenin başlangıçta müşterilerin hayat hikayelerini birkaç dakikalık filmlerle anlatma fikriyle yola çıktığını belirtti. Proje geliştikçe, araçların ötesinde insanların hikayelerinin öne çıktığına dair gözlemler paylaşıldı ve serinin biçimi buna göre evrildi.

Mustafa Memoğlu'nun yaşamı ve üretimleri:

Belgesel, 76 yıllık yaşamında doğayla iç içe bir hayat sürdüren Memoğlu’nun çok yönlü hikayesini odağa alıyor. Dağlık ve zorlu doğa şartlarında yıllarca süren yaşamının ayrıntılarına yer verilen filmde, Memoğlu’nun doğayla kurduğu ilişki, hayvanlarla olan bağı ve üretme tutkusu öne çıkıyor.

Memoğlu’nun kendi imkanlarıyla geliştirdiği çözümler ve icatlar belgeselde anlatılıyor; en dikkat çekeni ise suyun gücünden yararlanarak kendi elektriğini üretmesi oldu. Film, konuğun deneyimlerini, günlük yaşantısını ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştığı bilgileri izleyiciye aktarıyor. Bölüm başlangıçta planlanan birkaç dakikalık formattan çıkarak 20 dakikayı aşan bir anlatıma dönüştü.

Serinin dönüşümü ve gelecek planları:

Değişmeyenler, klasik otomotiv iletişiminden farklı olarak araçların teknik özellikleri yerine, otomobillerin yıllar boyunca eşlik ettiği insanların yaşamlarına odaklanıyor. Projede, yıllarca aynı özenle çalışan esnaf, üretici, usta ve girişimcilerin hikayeleri üzerinden emek, güven, sadakat, ustalık ve doğaya saygı gibi değerler kayıt altına alınıyor.

Yetkililer, Memoğlu bölümünün serinin sonu olmadığını; Karadeniz başta olmak üzere faaliyet gösterilen bölgelerde, yıllarını mesleğine adayan ve hikayelerinin gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığı yeni bölümlerin hazırlanacağını bildirdi. Gösterimde yer alan tüm taraflar, hayatı ve değerleri böyle bir çalışmayla kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti ve projenin ilerleyen dönemde benzer yaşamları belgelemeye devam edeceği vurgulandı.

BİR OTOMOBİL FİRMASI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "DEĞİŞMEYENLER" BELGESEL SERİSİNİN, KARADENİZ’İN SIRA DIŞI İSİMLERİNDEN MUSTAFA MEMOĞLU’NU KONU ALAN YENİ BÖLÜMÜ ÖZEL GÖSTERİMLE İZLEYİCİYLE BULUŞTU. 76 YILLIK YAŞAMINDA DOĞAYLA İÇ İÇE BİR HAYAT SÜRDÜREN, ÜRETMEYE VE GELİŞTİRMEYE DEVAM EDEN MEMOĞLU’NUN HAYAT HİKAYESİ BELGESELLE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILDI.