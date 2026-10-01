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77 yıllık hatıralarıyla yeniden köy yolunda

Edirne Huzurevi'nde kalan 77 yaşındaki Asiye Kaçar, Dünya Yaşlılar Günü'nde 2 yıl sonra Salarlı köyüne gidip akrabaları ve arkadaşlarıyla hasret giderdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

77 yıllık hatıralarıyla yeniden köy yolunda

Dünya Yaşlılar Günü'nde buluşma:

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı Köyü'ne, 77 yaşındaki Asiye Kaçar'ın ziyareti, Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle gerçekleşti. Kaçar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcunun talimatları ve Edirne Huzurevi Müdürü Çiğdem Kurtun bilgisi dahilinde, yaklaşık 2 yıl sonra doğup büyüdüğü köyüne götürüldü.

Genç yaşta çalışmak için Almanya'ya gittikten sonra bir süre sonra köyüne dönen Kaçar, eşiyle ilgili yaşananların ardından köydeki evini satarak huzurevine yerleşmişti. Haber doğrultusunda, Kaçar'ın yaklaşık 3 buçuk yıldır Edirne Huzurevi'nde yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

Köyde yaşanan duygusal anlar:

Köy muhtarı Ceyhun Yılmaz tarafından karşılanan Kaçar, muhtar eşliğinde köy kahvesine giderek köylülerle bir araya geldi. Eski komşularıyla, akrabalarıyla ve arkadaşlarıyla çay içip sohbet eden Kaçar'ın ziyaretinde duygusal anlar yaşandı.

Asiye Kaçar duygularını şöyle ifade etti: "2 senedir köyüme gelmiyordum. Arkadaşlar beni köyüme getirdi. Gördüm köyümü, memnun oldum. Eski evimi görünce biraz hüzünlendim. Doğduğum, büyüdüğüm yerde yaşadıklarım, acı tatlı günlerim aklıma geliyor. Köye girdiğim gibi duygulandım. Eskiden yaşadıklarım gözümün önünden geçti."

Kaçar, kahveden karşılaştığı tanıdıklarıyla selamlaşıp köy meydanında çay içtiğini, kahveleri ve komşularını ziyaret ederek güzel zaman geçirdiklerini anlattı: "Arabadan inince eşimin arkadaşını gördüm. Kahveden geldi, 'Hoş geldin' dedi. Köylülerimi, komşularımı ve kardeşlerimi gördüm, memnun oldum. Kahvelerin oraya gittik, çayımızı içtik. Oradan komşuya geldik, o da çay ikram etti. Güzel zaman geçirdik."

Köy sakinlerinden Sevda Ergut, Kaçar'ı yaklaşık 30-40 yıldır tanıdığını belirterek, "Geldiği için çok mutluyum. Bayadır gördüğüm yoktu. Görünce çok mutlu oldum. Eski günlerimi andım. Asiye ablayla çok günlerimiz geçti. Beni telefonla aradı, 'Gelebilirsin' dedim. Çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Muhtar Ceyhun Yılmaz da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve "Yıllardan beri kendisini göremiyorduk. Çok güzel bir organizasyon oldu. Onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Şu anda devletimizin himayesinde güzelce hayatını sürdürüyor. Allah devletimize zeval vermesin, çok güzel bakmışlar. Asiye ablamız gençleşmiş. O kadar güzel ve iyi gördük kendisini. Biz de çok mutlu olduk." dedi.

Günün sonunda Asiye Kaçar, akrabaları, arkadaşları ve köylüleriyle vedalaştıktan sonra köy meydanından uğurlanarak Edirne Huzurevi'ne geri götürüldü. Ziyaret, hem Kaçar hem de Salarlı köyü sakinleri için geçmişin anılarını tazeleyen duygusal bir buluşma olarak kayda geçti.

EDİRNE’DE HUZUREVİNDE YAŞAYAN 77 YAŞINDAKİ ASİYE KAÇAR, DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ’NDE 2 YIL ARADAN SONRA...

EDİRNE’DE HUZUREVİNDE YAŞAYAN 77 YAŞINDAKİ ASİYE KAÇAR, DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ’NDE 2 YIL ARADAN SONRA DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ KÖYÜNE GÖNDERİLEREK GEÇMİŞİN İZLERİNİ YENİDEN YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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