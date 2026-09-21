86 yaşındaki Ahmet dede tarlasından çıkan biberle bölgeyi doyuruyor

Van’ın Erciş ilçesi Tekevler Mahallesi’nde yaşayan 86 yaşındaki Ahmet Can, oğlu Erdal Can ile birlikte işlettiği 10 dönüm tarlada yetiştirdiği biberlerle hem kendi ailesine gelir sağlıyor hem de bölgedeki talebi karşılıyor. Ürünlerini başta Van il merkezi olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderen aile, tarlada çalıştırdığı işçilere de düzenli bir kazanç kapısı sunuyor.

tarla ve üretim detayları:

Ahmet Can, uzun yıllardır çiftçilik yaptığını belirterek tarlasının bu yıl verimli olduğunu söyledi. Kendi sözleriyle: "Biber ektim. Biberi de güzel oldu. Günlük 6 ton biber üretiyorum, hala gönderiyorum. 30 liradan veriyorum. Benim yaşım 86. Şimdi 86’lar mezardalar. Ben hala yaşıyorum. Cenab-ı Allah bana öyle bir kuvvet vermiş ki günde bir tarlayı yaparım. Cenab-ı Allah bana sağlık verdiği müddetçe bu işimi devam ettireceğim. Benim bir kuşum var, sabah saat 06.00’da evin camına vuruyor beni kaldırıyor. Allah bana bir kuvvet vermiş, gidiyorum tarlaya bu işi yapıyorum."

iş gücü ve pazar ağı:

Tarım işçisi Sadullah Kabal, Van merkezden Erciş’e gelerek burada biber topladıklarını ve bu işi 20 yıldır yaptığını aktardı: "Biber işleriyle uğraşıyorum. 20 yıldır bu işi yapıyorum, Van’da da yapıyorum, Erciş’e de geliyorum. Biberleri çok güzel. Biz ailece toplamaya geliyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Bizim bir gelirimiz yok. Sadece bunlardan gelirimiz oluyor. Her yere de gidiyoruz."

Oğlu Erdal Can ise aile tarımının saha ve pazar yönetimini üstleniyor: "Biber, domates, lahana ekiyorum, çevre illere veriyoruz. Gördüğünüz gibi biber tarlamızda bu sene verim iyiydi. Allah bereket versin. Bu biberleri satmak için Van’ın haline götürüyoruz."

Ahmet Can ve ailesi, üretimden pazarlamaya uzanan süreçte hem kendi gelirlerini sağlıyor hem de yörede çalışan işçilere istihdam sunuyor. 86 yaşındaki üreticinin günlük rutini, tarlanıngünlük verimi ve pazar ağı, bölge tarımının yerel ekonomiye katkısını somut şekilde gösteriyor.

86 yaşındaki Ahmet dede yetiştirdiği biberlerle bölgenin ihtiyacını karşılıyor