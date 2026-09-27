9 ayda 155 bin 572 çağrı: Erzincan 112'nin performansı ve asılsız ihbar uyarısı

Erzincan 112 çağrı değerlendirmesi

Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleli, 2026 yılının ocak-eylül döneminde merkeze toplam 155 bin 572 çağrı geldiğini açıkladı. Gelen çağrıların büyük çoğunluğu müdahale gerektiren vakalara dönüştü; bu dönemde vakaya dönüşme oranı yüzde 68,4 olarak kaydedildi.

çağrıların sınıflandırılması ve zaman kaybı:

Kuleli verilerine göre gelen çağrıların yüzde 31,65i vakaya dönüşmedi. Bu gruptaki çağrıların önemli bir kısmı otomatik anons sırasında hattın kapatılmasından kaynaklanıyor; otomatik anons sırasındaki kapatmalar, sistemde numara göründüğü için çağrı merkezinin geri dönüş yapmasına yol açıyor ve bu durum acil müdahalede zaman kaybına neden olabiliyor. Kuleli, vatandaşlardan otomatik anonsu bekleyerek doğrudan çağrı karşılama personeliyle görüşmelerini istedi.

asılsız çağrılar, nedenleri ve yaptırımlar:

Merkezde kaydedilen asılsız çağrı oranı yüzde 9,60 olarak bildirildi; Erzincan bu oranla Türkiye genelinde asılsız çağrıda en düşük 5 il arasında yer alıyor. Kuleli, asılsız çağrıların önemli bölümünün çocukların cep telefonlarıyla yaptığı aramalardan kaynaklandığını belirterek ailelere telefon kullanımını takip etme çağrısında bulundu.

Asılsız ihbar veya gereksiz çağrı durumunda uygulanabilecek idari para cezası 18 bin 823 lira olarak ifade edildi. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezanın iki katına çıktığı ve tekrarlanan ihbarlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabildiği bildirildi. Kuleli, 2026 yılında Erzincan'da asılsız çağrı nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını da vurguladı.

erişim ve önceliklendirme önerileri:

Yetkililer, 112 hattının yalnızca gerçek acil durumlar için kullanılmasının önemini öne çıkardı. Bu yaklaşımın, acil yardıma ihtiyaç duyan kişilere daha hızlı ulaşılmasını sağladığı; ayrıca otomatik anons sırasında hattın kapatılmasının yaratabileceği gecikmelerin önüne geçmek için vatandaşların anonsu dinleyip beklemelerinin hayati olduğu belirtildi. Ailelere ise çocukların telefon kullanımını denetleme ve 112'nin yanlışlıkla aranmaması için gerekli önlemleri alma tavsiyesi yapıldı.

Erzincan 112'nin verileri, hem çağrı merkezinin işleyişine dair operasyonel farkındalık oluşturuyor hem de toplumsal sorumluluğun önemini bir kez daha gösteriyor. Kamu uyarıları ve bireysel önlemler, acil hizmetlerin etkinliğini korumada kilit rol oynuyor.

ERZİNCAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRÜ METİN KULELİ, 2026 YILININ OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE MERKEZE 155 BİN 572 ÇAĞRI GELDİĞİNİ, BUNLARIN YÜZDE 68,4'ÜNÜN VAKAYA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ BİLDİRDİ