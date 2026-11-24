iade operasyonu açıklandı

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen uluslararası çalışmaların sonuçlandığını bildirdi. Açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

ülke dağılımı:

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliği neticesinde; ABD'de 1, Almanya'da 4, Arnavutluk'ta 1, Bulgaristan'da 2, Gürcistan'da 26, Hollanda'da 4, Kazakistan'da 1, Romanya'da 1 ve Yunanistan'da 4 olmak üzere toplam 9 ülkede yakalanan toplam 44 şahsın Türkiye'ye iadesi sağlandı.

iade edilen şahıslar ve arama seviyeleri:

İadesi gerçekleştirilen şahıslardan; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 22 kişinin isimleri şu şekilde bildirildi: İ.S., B.Y., G.T., A.E., İ.B., Ç.K., İ.H.P., O.K., A.Ö., A.Y., A.A., S.K., O.R., K.A., Y.G., F.A., M.K., N.D., A.Ç., M.M., D.A. ve R.Ç. Ulusal seviyede aranan 22 kişi ise M.E., F.A., E.A., A.B.I., Ö.T., A.E., H.B.Y., Y.K., C.B.Y., B.Y., H.D., A.D., E.M., M.K., S.B., A.B.Ç., E.Ş., F.Ş., K.C.G., E.K., G.Y. ve Y.A. olarak açıklandı.

aranan suçlar:

Şahısların; 'kasten öldürme', 'tasarlayarak öldürme', 'çocuğu kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'göçmen kaçakçılığı', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'resmi belgede sahtecilik', 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve ticareti', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'şantaj', 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandıkları tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası iş birliği ve kolluk teşkilatlarının koordineli çalışmasıyla iadelerin sağlandığı vurgulandı ve süreçlerin ilgili mercilerce yürütüldüğü belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, TOPLA 9 ÜLKEDEN 22’Sİ KIRMIZI BÜLTENLE, 22’Sİ DE ULUSAL SEVİYE ARANAN TOPLAM 44 SUÇLUNUN TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.