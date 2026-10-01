A milli takım Belçika deplasmanı öncesi son antrenmanı tamamladı

hazırlık çalışmaları tamamlandı:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella idaresinde yapılan antrenman, yarın oynanacak Belçika deplasmanının son provası niteliğindeydi.

Çalışma, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu ve bu bölümde koşu ile ısınma hareketlerine yer verildi.

antrenmanın içeriği:

Basına kapalı bölümde ekip, maç taktiği üzerinde yoğunlaştı. Top kapma ve kısa saha oyunlarına dayalı uygulamalarla devam eden idmanda oyuncuların hücum ve savunma geçişleri çalışıldı.

kadro ve sağlık durumu:

Ümit Milli Futbol Takımı’ndan A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilen Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek antrenmana katıldı ve çalışmada yer aldı. Öte yandan, Can Uzun hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Milli takım, antrenmanla son hazırlıklarını tamamlayarak Belçika’ya hareket öncesi son kontrolleri yapmış oldu. Teknik heyetin taktik düzenlemeleri ve oyuncu takibi maç öncesi son rötuşlar olarak kayda geçti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Belçika ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.