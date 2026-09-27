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A milli takım Bursa'ya indi: İtalya maçı öncesi son prova

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı maç öncesi Bursa'ya gelerek otele yerleşti; son antrenman 17.00'de stadyumda, basın toplantısı 19.45'te.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:19

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

A milli takım Bursa'ya indi: İtalya maçı öncesi son prova

A milli takım Bursa'ya yerleşti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki İtalya karşılaşması öncesinde Bursa'ya geldi ve konaklayacağı otele yerleşti. Takımın gelişi, maç hazırlıklarının son aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Stadyumdaki son antrenman:

Milliler, müsabakanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda bugün saat 17.00'de son antrenmanını gerçekleştirecek. Antrenman, teknik heyetin maç taktiği ve son rötuşlar için kullanacağı son prova olacak.

Basın toplantısı ve maç saati:

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşma öncesi saat 19.45'te düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. Karşılaşma yarın saat 21.45'te başlayacak.

Takımın bursa'ya yerleşmesi, stadyumdaki son çalışma ve planlanan basın toplantısı, İtalya maçı öncesi net bir program sundu; taraftarlar ve medya programı bu takvime göre takip edecek.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TAKİ İKİNCİ MAÇINDA YARIN İTALYA İLE KARŞILAŞACAK A MİLLİ FUTBOL...

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İKİNCİ MAÇINDA YARIN İTALYA İLE KARŞILAŞACAK A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, BURSA'YA GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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