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A milli takım Fransa maçı öncesi yeni yüzlerle neşeli bir prova yaptı

A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan tesislerinde Vincenzo Montella yönetiminde, basına kapalı antrenmanla 25 Eylül'deki Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

A milli takım Fransa maçı öncesi yeni yüzlerle neşeli bir prova yaptı

Antrenman basına kapalı yapıldı:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de oynanacak Fransa karşılaşmasının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam etti. Çalışma, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ve basına kapalı gerçekleştirildi.

Çalışmanın içeriği ve düzeni:

İdman, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar adı verilen spor salonunda başladı. Oyuncular daha sonra pas ve taktik ağırlıklı çalışmalara geçti; antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun uygulandı. Çalışma boyunca takım organizasyonu ve maç temposuna yönelik vurgular öne çıktı.

Yeni isimler ve sakatlık durumu:

Aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ile göreve yeni başlayan antrenörler için sevinçli bir karşılama yapıldı; ekip, antrenman başında A Milli Takım'a özgü neşeli bir kutlama gerçekleştirdi. Dün seyahat programı nedeniyle idmana katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün bugünkü çalışmada takımla birlikte yer aldı. Öte yandan ayak parmağındaki ağrıları süren Orkun Kökçü antrenmana katılmadı.

İzleyiciler ve sonraki program:

Antrenmanı, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de takip etti. A Milli Takım, Fransa maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TAKİ İLK MAÇINDA 25 EYLÜL CUMA GÜNÜ KOCAELİ&#039;DE FRANSA İLE KARŞILAŞACAK...

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İLK MAÇINDA 25 EYLÜL CUMA GÜNÜ KOCAELİ'DE FRANSA İLE KARŞILAŞACAK A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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