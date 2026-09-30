A101'den patili dostlara yeni adım: A101 Pati ile dijital ve mağaza deneyimi genişliyor

A101 Pati: pet alışverişine erişilebilir bir seçenek daha

A101, evcil hayvan sahiplerinin düzenli alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni markası A101 Pati'yi hayata geçirdi. Marka, geniş ürün seçkisini, bilinen ve nitelikli markaları, orijinal ürün güvencesini ve A101’in fiyat avantajını bir arada sunmayı hedefliyor. Hizmet ilk etapta dijital kanallar üzerinden Türkiye genelindeki tüketicilere açılırken, markanın ilk fiziksel deneyim noktası Kalamış Pati Mağazası olarak tasarlandı.

ürün yelpazesi ve marka iş birlikleri:

A101 Pati, mama ve ödül ürünlerinden bakım ve hijyen çözümlerine, oyuncak ve aksesuarlardan günlük ihtiyaç ürünlerine uzanan geniş bir seçki sunuyor. Platformda Royal Canin, Pro Plan, Hill’s ve Reflex gibi sektörde bilinen markalar yer alırken, bu ürünler orijinal ürün güvencesi ve A101’in fiyat avantajıyla tüketicilere ulaştırılacak. Mağaza ve dijital platformun birlikte çalışması, farklı kategori ürünlerini aynı çatı altında bulmayı kolaylaştırıyor.

kişiselleştirme ve teslimat seçenekleri:

A101 Pati dijital kanallarında kullanıcılar evcil hayvanlarının profilini oluşturabiliyor; beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzına göre kişiselleştirilmiş ürün önerileri almak mümkün. Siparişlere ilişkin teslimat seçenekleri ise bölgeye göre aynı gün, ertesi gün veya standart olarak çeşitlendirildi. Bu yaklaşım, hem acil ihtiyaçların karşılanmasını hem de rutin alışverişlerin planlanmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Marka, dijital deneyimi erişilebilir kılmayı hedefleyerek Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaşmayı planlıyor. Kişiselleştirilmiş öneriler ve bölgeye göre farklı teslimat alternatifleriyle A101 Pati, geniş ürün seçkisi, güven ve fiyat avantajını bir arada sunan yeni bir alışveriş çözümü olarak konumlanıyor.

kalamış pati mağazası: fiziksel deneyimin detayları:

Markanın ilk fiziksel deneyim noktası olan iki katlı Kalamış Pati Mağazası, evcil hayvan sahiplerinin patili dostlarıyla birlikte rahatça alışveriş yapabilecekleri şekilde tasarlandı. Mağaza içinde açık mama üniteleri ve zengin ürün çeşitliliği bulunuyor; tüketiciler ürünleri yakından inceleyebiliyor, farklı kategorileri bir arada deneyimleyebiliyor.

A101 yetkilileri, erişilebilirlik anlayışını farklı ihtiyaç alanlarına taşımaya devam ettiklerini vurguluyor. A101 CEO’su Talat Olgay konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "A101 olarak 81 ilde, toplumun çok farklı kesimlerinin hayatına dokunuyoruz. Bu ölçek bize yalnızca daha fazla insana ulaşma imkanı değil, değişen ihtiyaçları görme ve bu ihtiyaçlara yeni çözümler geliştirme sorumluluğu da veriyor. Erişilebilirlik anlayışımızı yalnızca temel tüketimle sınırlı görmüyor, insanların hayatındaki farklı ihtiyaç alanlarına da taşıyoruz. Çünkü bizim için değer oluşturmak; daha fazla insana ulaşmak, ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve hayatın farklı alanlarında herkese kazandırabilmek demek. A101 Pati’yi de bu yaklaşımın yeni adımlarından biri olarak görüyoruz."

A101 Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız ise A101 Pati’yi şu sözlerle özetledi: "Evcil hayvanların ihtiyaçları artık milyonlarca hanenin düzenli alışverişinin önemli bir parçası. A101 Pati’yi de bu alandaki temel tüketici ihtiyaçlarına çözüm sunmak üzere hayata geçirdik. Mama ve bakım ürünlerinden oyuncak ve aksesuarlara uzanan geniş bir ürün seçkisini, kategorinin bilinen ve nitelikli markalarıyla bir araya getiriyor; orijinal ürün güvencesi ve A101’in fiyat avantajıyla alışverişçilerimize sunuyoruz. Pati’yi en başından Türkiye genelinde kolayca erişilebilen bir yapı olarak kurguladık. Dijital kanallarımızda evcil hayvanların ihtiyaçlarına göre ürün önerileri sunarken, farklı teslimat seçenekleriyle de alışverişi mümkün olduğunca kolaylaştırıyoruz."

Yeni marka, dijital ve fiziksel kanalların birleşimiyle pet sahiplerine daha pratik, güvenilir ve ekonomik bir alışveriş alternatifi sunmayı hedefliyor. Kalamış’taki mağaza deneyimi ve dijital platformun sunduğu kişiselleştirme ile A101 Pati, evcil hayvan bakımında erişilebilirliği genişletmeyi amaçlayan bir adım olarak öne çıkıyor.

BİLAL GENÇ, VOLKAN YILDIZ, ERHAN BOSTAN, TALAT OLGAY, SALİH YILMAZ, NİLAY GÖZEGİR ERALP, İBRAHİM ERSOY.