ab komisyonu erhürman’ın endişelerini not ettiklerini bildirdi

ab komisyonundan erhürman’a yanıt:

Avrupa Birliği Komisyonu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından 28 Ağustos 2026 tarihinde BM, AB ve Barcelona Spor Kulübü yetkililerine gönderilen mektuplara ilişkin resmi bir cevap iletildiğini bildirdi. Cevapta, Kıbrıs Türk tarafının dile getirdiği endişelerin ve bu eylemlerin Birleşmiş Milletler sürecine muhtemel etkilerine dair kaygıların dikkatle not edildiği vurgulandı.

mektubun içerdiği ana noktalar:

Komisyon, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında güvenin tesis edilmesi ve olumlu bir atmosferin teşvik edilmesinin, müzakere zemininin oluşturulması açısından önem taşıdığını belirtti. Cevap metninde amaç olarak, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında ve Kıbrıslı Türkler ile AB arasında köprüler kurulmasının, diyaloğun geliştirilmesi ve yakınlaşmanın sağlanmasının ön planda olduğu ifade edildi.

Ayrıca Komisyon, Kıbrıs Türklerinin izolasyonunun sona erdirilmesine ilişkin 2004 yılında alınan Avrupa Birliği Konseyi kararına doğrudan atıfta bulunarak, başta gençler olmak üzere Kıbrıs Türklerinin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan sivil toplum faaliyetleri ve özel organizasyonların söz konusu kararın hedefleriyle uyumlu olduğunu kaydetti.

barcelona kampı ve bölgedeki tepkiler:

İspanyol kulübü Barcelona’nın akademisi tarafından KKTC’de düzenlenmesi planlanan "Lefkoşa Kamp" organizasyonunun kamp yerinin kulübün sitesinde "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak duyurulmasının ardından Rum tarafından tepkiler yükselmişti. Rum ELAM Partisi, İspanya hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı’na müdahale çağrısı yaparak organizasyonun iptal edilmesini istemişti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Erhürman, söz konusu kültürel ve sportif etkinliklere yönelik engelleme girişimlerinin zamanlamasına özellikle dikkat çekerek, bu gelişmelerin Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki hak ve fırsatlarına etkisine ilişkin olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Barcelona Başkanı Joan Laporta’ya üç ayrı mektup gönderdiğini bildirmişti.

Komisyonun cevabı, somut bir tartışma ya da müdahale taahhüdünden ziyade, dile getirilen kaygıların not edildiğini ve diyalog-odaklı bir yaklaşımın benimsenmeye devam edildiğini ortaya koydu. AB tarafı, sivil toplum ve gençlere yönelik etkinliklerin teşvikinin, uzun vadede güven ortamının inşasına katkı sağlayacağı görüşünü yineledi.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI