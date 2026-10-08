AB Lübnan için yeni destek misyonunun planlamasını tamamladı

AB planlamayı tamamladı, karar 12 Ekim'de bekleniyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lübnan ziyareti kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında EUSM Lebanon adlı yeni destek misyonunun planlamasının tamamlandığını duyurdu. Kallas, AB dışişleri bakanlarının 12 Ekim Pazartesi günü misyonu resmen kurmasını beklediğini söyledi.

Kallas, misyonun hedefinin Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve İç Güvenlik Güçleri'ne eğitim ve danışmanlık sağlayarak ülke içindeki kontrolün, sınır güvenliğinin ve iç güvenliğin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı. Misyonun faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 1701 doğrultusunda yürütüleceği belirtildi.

Misyonda kapsam ve sınırlar:

Kallas, AB misyonunun BM'nin geçici görev gücü UNIFIL'in yerine geçmeyeceğini ve sadece Lübnan'ın güneyine odaklanmayacağını özellikle söyledi. Misyonun ülke genelinde devlet otoritesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak şekilde yapılandırılacağı ifade edildi.

Yüksek Temsilci ayrıca, Lübnan toprakları üzerinde kontrolun sağlanmasının Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını da içerecek ilerlemeleri gerektirdiğini dile getirdi. Kallas, Lübnan güvenliğinin nihai olarak Lübnan hükümeti ve halkının yetkisinde kalması gerektiğini yineledi.

Mali destek ve uluslararası dayanışma:

Kallas, AB'nin ekonomik ve güvenlik desteğinin somut örneği olarak Eylül ayında 2027'ye kadar sağlanmak üzere 505 milyon euroluk mali yardım açıkladıklarını, bununla birlikte 2024'te duyurulan 1 milyar euroluk paketin tamamlandığını kaydetti. Bu kaynakların ekonomik toparlanma, sınır yönetimi ve temel hizmetler ile güvenliğin güçlendirilmesi için kullanılacağı belirtildi.

Toplantıda konuşan Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Raggi, AB'nin desteğini memnuniyetle karşıladıklarını ve yeni misyonun Lübnan devleti ile kurumlarına önemli bir yatırım olacağını söyledi. Raggi, misyonun Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve İç Güvenlik Güçleri'ne sağlayacağı eğitim ve uzmanlık desteğinin devlet otoritesinin, güvenliğin ve hukukun üstünlüğünün güçlenmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Kallas, ziyaretleri sırasında ayrıca Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Başbakan Nawaf Salam ile görüştü. Kallas daha önce, İrlanda'daki AB savunma bakanları toplantısının ardından misyon planlandığını ve 10'dan fazla üye ülkenin kaynak ve personel sağlamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Lübnan Silahlı Kuvvetlerine eğitim ve danışmanlık sağlayacak yeni AB Lübnan Destek Misyonumuzun planlaması tamamlandı. AB dışişleri bakanlarının 12 Ekim Pazartesi günü bu misyonu resmen kurmasını bekliyorum" dedi.