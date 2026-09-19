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Abant kavşağı'nda ani çarpışma araçları hurdaya çevirdi, can kaybı olmadı

Bolu'da D-100 Abant Kavşağı'nda 06 FM 7950 ve 34 RA 9135 plakalı iki otomobilin çarpışması araçları hurdaya çevirdi; kazada sürücü ve yolcular yara almadı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Abant kavşağı'nda ani çarpışma araçları hurdaya çevirdi, can kaybı olmadı

Abant kavşağı'nda kaza ve sonuçları

Bolu'da D-100 kara yolu Abant Kavşağı mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen çarpışmada iki otomobilde ağır maddi hasar oluştu; kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kazanın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 FM 7950 plakalı otomobil ile otoyol bağlantısından çıkarak D-100 kara yoluna katılan 34 RA 9135 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savruldu ve hurdaya döndü.

İlkyardım, trafik ve soruşturma

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler ve araçtaki yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönündeki trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Hurdaya dönen araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı, yol temizliği yapıldı ve ulaşım normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU&#039;DA D-100 KARA YOLU ABANT KAVŞAĞI&#039;NDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

BOLU'DA D-100 KARA YOLU ABANT KAVŞAĞI'NDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA ARAÇLAR HURDAYA DÖNERKEN, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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