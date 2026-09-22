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ABD Grönland üzerinde kalıcı denetim sağladığını açıkladı

Donald Trump, Danimarka ve Grönland ile varılan anlaşmanın ABD’ye Grönland üzerinde kalıcı denetim ve savunma için tam yetki vereceğini duyurdu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 18:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

ABD Grönland üzerinde kalıcı denetim sağladığını açıkladı

Trump'ın Grönland anlaşması açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland ile varılan bir anlaşmanın niteliğini ve kapsamını kamuoyuna açıkladı. Trump, söz konusu düzenlemeyi stratejik önemi açısından "benzeri görülmemiş" olarak tanımladı.

Başkanın açıklaması:

"ABD, büyük ve stratejik açıdan hayati öneme sahip toprak parçası Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşma, ABD’ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacak. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacağız" dedi.

Anlaşmanın öne çıkan noktaları:

Trump, açıklamasında anlaşmanın ABD’ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca Başkan, anlaşma sayesinde Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacaklarını belirtti.

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- ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, büyük ve stratejik açıdan hayati öneme sahip toprak parçası Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşma, ABD’ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacak. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacağız" dedi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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