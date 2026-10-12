AB'den Lübnan'ın güvenlik kapasitesini güçlendirecek destek misyonu onayı

ab dışişleri konseyi kararları:

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılan toplantıda üyelerin Lübnan Destek Misyonu kararı konusunda mutabık kaldığını duyurdu. Karar, Lübnan makamlarının toprakları üzerindeki denetimini, sınır güvenliğini ve iç güvenlik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Kallas, misyonun önümüzdeki birkaç ay içinde hazır ve faal olmasının hedeflendiğini belirtti.

misyonun kapsamı ve işleyişi:

Onaylanan misyon, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerine eğitim, danışmanlık ve kapasite geliştirme desteği sağlayacak. AB yetkilileri; sınır yönetimi, kolluk güçlerinin örgütsel yapısının güçlendirilmesi ve içerideki güvenlik koordinasyonunun artırılmasını öncelikler arasında sıraladı. Karar kapsamında görevin cihetleri üye devletlerin katkılarına göre şekillenecek ve daha fazla lojistik destek ile personel takviyesi talep edilebilecek.

Ayrıca Kallas, AB dışişleri bakanlarının Irak’taki danışmanlık misyonunun görev süresini de iki yıl uzatma kararı aldığını duyurdu; bu adım bölgesel istikrar ve kapasite güçlendirme çabalarının sürdürüleceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

yaptırımlar, ukrayna desteği ve uluslararası tepkiler:

Toplantıda Rusya'ya yönelik yaptırım paketi de ele alındı. Kallas, bakanların Rusya’nın askeri-sanayi kompleksini hedef alan yaklaşık bin 600 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldığını söyledi ve bunun savaşın başlamasından bu yana tek seferde en genişletilmiş liste olduğunu vurguladı.

Kallas, Ukrayna gündemine dair ise şu değerlendirmeyi paylaştı: "Rusya, Kiev’deki köprüleri, Karadeniz’de tahıl taşıyan gemileri ve elektrik santrallerini vurdu. Kiev’deki Ulusal Bilimler Akademisi’ni bombaladı. Bunlar, barış arayan bir ülkenin eylemleri değil." Ayrıca bu hafta insansız hava araçları ve füzeler için ilave finansman sağlanacağı kaydedildi.

AB'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi konusundaki yaklaşımı da toplantının gündemindeydi. Kallas, "AB, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni koruma konusunda ciddi" ifadelerini kullanarak mahkemenin çalışmalarını destekleme seçeneklerinin tartışıldığını belirtti.

Toplantıda bölgesel güvenlik konuları da ele alındı; Yemen’de Husilerin eylemleri "korkunç terör eylemleri" olarak nitelendirildi ve Kallas, "Kızıldeniz’i açık tutmak Avrupa’nın stratejik çıkarı" ifadesiyle Aspides Operasyonu kapsamındaki çabalara ilave gemi desteği gerektiğini vurguladı.

Filistin konusuna ilişkin Kallas, meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini belirtti; AB, seçim gözlem misyonu da dahil süreçleri desteklemeye devam edecek ve Filistin kurumlarının 20 yıldır yapılmayan genel seçimlerin ardından meşruiyetlerini yenilemesi gerektiğini ifade etti.

Basın toplantısında yaptırımların etkileri ve ABD ile koordinasyon da konuşuldu. Kallas, ABD ile birlikte hareket edilmesinin yaptırımların etkinliğini artırdığını söyleyerek, "ABD’ye mesajımız şu; Rusya konusunda sadece baskı işe yarıyor" dedi ve ortak baskının sürmesi çağrısında bulundu.

Genel olarak toplantı, AB'nin hem Doğu Avrupa hem de Akdeniz-Ortadoğu hattında güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarını somutlaştıran kararlarla sona erdi; Lübnan Destek Misyonu onayı bu çerçevede öncelikli adımlardan biri olarak kayda geçti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, üye ülkelerin Lübnan’ın savunma ve güvenlik kapasitesini güçlendirecek AB Lübnan Destek Misyonu’nun kurulmasının onayladığını duyurdu.