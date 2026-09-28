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Abdulhamit Gül: hiç kimsenin cumhurbaşkanı Erdoğan’a yük olmaması lazım

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, Karaman ziyaretinde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında partinin millete ait olduğunu vurgulayarak, kimsenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yük olmaması gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Abdulhamit Gül: hiç kimsenin cumhurbaşkanı Erdoğan’a yük olmaması lazım

Abdulhamit Gül karaman'da partinin millete ait olduğunu vurguladı:

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Karaman Valiliği ve AK Parti Karaman İl Başkanlığı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ziyarette teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Gül, partinin tabiatı, yapılan hizmetler ve siyaset anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gül, konuşmasında AK Parti tabelasının milletin kendi elleriyle asıldığına dikkat çekerek partinin bir tabela partisi olmadığını söyledi. Partinin milletin davası olduğunu belirten Gül, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüdüğünü ifade etti.

Partinin kimliğine ilişkin değerlendirme:

Gül, AK Parti'nin 25 yılda, 250 yılda yapılamayacak icraatları gerçekleştirdiğini belirterek eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayisine kadar uzanan hizmetlerin milletin yararına sunulduğunu kaydetti. Buna rağmen yapılması gereken daha çok iş bulunduğunu söyledi.

Konuşmasında partinin sahada, vatandaşla doğrudan temas içinde olmasının önemine vurgu yapan Gül, milletvekilleri, MKYK üyeleri, esnaf, çiftçi, işçi ve emekçiyle buluşmaların bu anlayışın göstergesi olduğunu ifade etti.

siyasi sorumluluk ve rehavete karşı uyarı:

Gül, siyasette rehavete kapılmamanın altını çizerek muhalefeti eleştirdi ve Türkiye'de muhalefetin bir vizyon ortaya koymadığını savundu. AK Parti'nin en büyük rakibinin kendi içinde oluşabilecek gevşeme ve eksiklikler olduğunu belirtti.

Bu çerçevede Gül, asla ama asla hiç kimsenin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yük olmaması gerektiğini söyledi. Sözlerini, hiçbir partilinin ve mensubun davaya yük olmaması gerektiği uyarısıyla sürdürdü ve kimsenin yanlışlarıyla bu davayı kirletemeyeceğini vurguladı.

Gül ayrıca partinin adalet, doğruluk ve hakkın yanında olmaya devam edeceğini belirtti ve partinin tüm mekanizmalarının Cumhurbaşkanı liderliğinde bu ilkelere sadık kalacağını ifade etti. Yanlışa asla destek verilmemesi gerektiğini, eksiklik ve hatalar görüldüğünde siyasi anlayış gereği bunların karşısında durulacağını sözlerine ekledi.

Gül'ün konuşması, AK Parti'nin saha çalışmalarına ve teşkilat disiplinine verdiği önemi tekrar gözler önüne serdi. Ziyaretler sırasında ifade edilen mesajlar, parti içindeki sorumluluk anlayışının ve liderlik odaklı dayanışmanın devam edeceğine işaret etti.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ABDULHAMİT GÜL, PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞI&#039;NI ZİYARETİNDE...

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ABDULHAMİT GÜL, PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARETİNDE KONUŞTU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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