Abdülkerim Bardakcı'dan sezonun ikinci golü

Galatasaray - Kasımpaşa maçından notlar

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelenin ilk golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Golün gelişimi:

Müsabakanın 45. dakikasında Aleksey Batrakov’un ceza sahası dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Oyuna müdahaleler ve etkisi:

32 yaşındaki savunmacı böylece bu sezonki gol sayısını 2 yaptı. Maça 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı’nın yerine 78. dakikada Leroy Sane oyuna dahil oldu.

Bu gol, maçın ilk yarısını Galatasaray lehine şekillendirdi ve takımın devre arasına önde gitmesini sağladı.

GALATASARAYLI FUTBOLCU ABDÜLKERİM BARDAKCI, KASIMPAŞA MAÇIYLA BU SEZONKİ 2. GOLÜNÜ KAYDETTİ.