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Abide Meydanı'nda saygı: Ağrı 19 Eylül gazilerini ve şehitlerini andı

Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde Abide Meydanı'nda çelenk sunuldu; Hava Şehitliği'ne karanfiller bırakıldı ve gazi Yüksel Bayram ile ailesi ziyaret edildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Abide Meydanı'nda saygı: Ağrı 19 Eylül gazilerini ve şehitlerini andı

Ağrı'da gaziler günü töreni gerçekleştirildi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ağrı'da düzenlenen programda şehitler anıldı, gaziler ve yakınları onurlandırıldı. Törene Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile il protokolü katıldı.

Tören programı:

Abide Meydanı'nda başlayan etkinlikte protokol tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından topluluk Hava Şehitliği'ne geçerek şehit mezarlarını ziyaret etti; mezarlara karanfiller bırakıldı ve şehitler için dua edildi.

Gazi ve aile ziyareti:

Program kapsamında gazi Yüksel Bayram ile ailesi ziyaret edildi. Ziyarette ailenin hal ve hatırları soruldu, talepleri dinlendi ve destek konuları görüşüldü. Yetkililer ziyaret sırasında aileye saygı ve şükranlarını iletti.

Törenler, gaziler ile şehit yakınlarına yönelik duyulan minnetin ve toplumun birlik mesajının bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi.

AĞRI’DA GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ

AĞRI’DA GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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