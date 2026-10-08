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Abonelik işlemlerini evden halletme imkanı: OEPSAŞ dijital hizmetleri öne çıkarıyor

OEPSAŞ, bölgeye gelen öğrenciler ve diğer tüketicilere dijital kanallardan elektrik aboneliğini uzaktan başlatma veya sonlandırma imkânı veriyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Abonelik işlemlerini evden halletme imkanı: OEPSAŞ dijital hizmetleri öne çıkarıyor

OEPSAŞ dijital kanallarla abonelik süreçlerini sadeleştiriyor

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende (OEPSAŞ), Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik satış, faturalama ve tahsilat hizmetlerini dijital kanallar üzerinden erişilebilir kılmaya devam ediyor. Şirket, yenilenen internet sitesi ve mobil uygulama ile abonelik başlatma ve sonlandırma işlemlerinin internet sitesi, mobil uygulama, e-Devlet ve çağrı merkezi aracılığıyla uzaktan yapılabildiğini hatırlatarak müşteri hizmet merkezlerine gitme zorunluluğunu azalttı.

Yeni eğitim döneminde öğrencilere ve taşınanlara pratik çözüm:

Özellikle yeni akademik yılda bölgeye gelen üniversite öğrencileri, evlerine yerleşirken elektrik aboneliği başvurularını bulundukları yerden tamamlayabiliyor. Aynı hizmet, ev değiştiren, iş yeri açan veya mevcut aboneliğini sonlandırmak isteyen tüketiciler için de geçerli; böylece taşınma ve yerleşme süreçlerinde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanıyor. OEPSAŞ, farklı kanallardan erişilebilen bu uzaktan abonelik hizmetlerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yapay zeka destekli asistanlarla 7/24 hizmet:

OEPSAŞ, tüketici iletişiminde yapay zeka destekli iki yeni dijital asistana yer veriyor. Işık ve Güneş isimli asistanlar, sesli (voicebot) ve yazılı (chatbot) iletişimle 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Voicebot, tuşlama menülerine gerek kalmadan taleplerin günlük konuşma diliyle iletilmesini sağlarken, internet sitesi ve WhatsApp üzerinden erişilen chatbot tüketicilerin sorularını kendi ifadeleriyle iletmelerine imkan tanıyor. Uzman müdahalesi gerektiren konularda paylaşılan bilgiler korunarak müşteri temsilcilerine aktarılıyor.

OEPSAŞ’ın dijitalleşme uygulamaları, işlem adımlarını sadeleştirmenin yanı sıra farklı kullanıcı tercihlerine uygun kanallar sunuyor; böylece tüketiciler, kendilerine en uygun iletişim yolunu seçebiliyor.

OEPSAŞ Direktörü Tamer Akaslan, dijitalleşme vizyonunu tüketicilerin tercih ettiği kanaldan hızlı ve kolay hizmete erişmesi üzerine kurduklarını belirtiyor. Akaslan, abonelik süreçlerinin uzaktan sunulmasının tüketicilerin günlük hayatında zaman kazandırdığını ve işlem yoğunluğunu azalttığını vurguladı.

Şirketin hedefi, yenilenen internet sitesi, mobil uygulama ve yapay zeka destekli asistanlar aracılığıyla abonelik işlemlerini daha erişilebilir ve hızlı hale getirerek bölgedeki tüketici deneyimini iyileştirmek olarak öne çıkıyor.

ZORLU ENERJİ OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE DİREKTÖRÜ TAMER AKASLAN

ZORLU ENERJİ OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE DİREKTÖRÜ TAMER AKASLAN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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