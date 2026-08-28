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Aboubakar transferinde yeni adres: Bodrum FK ile 1+1 yıllık anlaşma

Bodrum FK, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık imza attı; 34 yaşındaki forvet, Beşiktaş ve Porto ile kulüp ve milli takım başarılarına sahip.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 22:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aboubakar transferinde yeni adres: Bodrum FK ile 1+1 yıllık anlaşma

Vincent Aboubakar Bodrum FK'da

Bodrum FK, deneyimli Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile resmi sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüp ile oyuncu arasında yapılan anlaşma 1+1 yıllık biçiminde düzenlendi. Kulüpten yapılan açıklamada Aboubakar için 'Ailemize hoş geldin' ifadeleri kullanılarak yeni transfere başarılar dilendi.

transfer detayları:

Sözleşmenin 1+1 formatı, Bodrum FK'ya kısa vadede deneyimli bir santrafor kazandırırken ileride uzatma opsiyonunu da içeriyor. Kulüp yetkilileri transferin takımın hücum hattına anlık katkı sağlama amacını taşıdığını belirtti. Aboubakar, takıma katılarak sezon planlarında önemli bir hedefe dönüştü.

kariyer ve başarılar:

34 yaşındaki golcü, kariyerinde Coton Sport, Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr, Hatayspor ve Neftçi gibi kulüplerde forma giydi. Kamerun Milli Takımı kaptanı olarak da görev yapan Aboubakar, 2017 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve 2021 Afrika Uluslar Kupası gol kralılığı dahil olmak üzere hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etti. Türkiye macerasında Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Bodrum FK, Aboubakar'ın tecrübesi ve gol yeteneğinin takımın hedeflerine katkı sunmasını bekliyor. Taraftarlar, deneyimli santraforun yeşil-beyazlı forma altında performansını merakla bekliyor.

BODRUM FK’DAN DÜNYA ÇAPINDA TRANSFER: VİNCENT ABOUBAKAR YEŞİL-BEYAZLI OLDU

BODRUM FK’DAN DÜNYA ÇAPINDA TRANSFER: VİNCENT ABOUBAKAR YEŞİL-BEYAZLI OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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