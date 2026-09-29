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Acarkent'te 5 lüks villaya el kondu: piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Acarkent'te Muhammed Yarız ve Serdar Turhan ile ilişkilendirilen 5 villaya, soruşturma kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL değerinde el koydu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 23:29

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 23:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Acarkent'te 5 lüks villaya el kondu: piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL

Soruşturma ve el koyma işlemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında, Beykoz Acarkent'te bulunan ve üçüncü kişiler adına tescilli olduğu belirlenen 5 lüks villaya el konuldu. Savcılığın tespiti, villaların Muhammed Yarız ile Serdar Turhan ile ilişkilendirildiği yönünde.

Dosyada yer alan değerlendirmelere göre, söz konusu taşınmazların toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olarak kaydedildi. Uzman incelemeleriyle villaların güncel değerlerinin toplamının ise 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu belirtildi.

Soruşturmanın odağı:

Soruşturma kapsamında sadece mevcut tapu kayıtları değil, geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri de ayrıntılı biçimde inceleniyor. Savcılığın talebi doğrultusunda MASAK raporları değerlendirildi; raporlarda yüksek tutarlı üçüncü kişi transferleri, yurt dışına gönderimler ve yatırım kuruluşları arasındaki mali hareketler ile yakın tarihli taşınır-taşınmaz satışlarının, suç gelirlerinin devrine ve malvarlığının azaltılmasına yönelik işlemler açısından kuvvetli şüphe oluşturduğu bildirildi.

Tapu kayıtları ve devir geçmişi:

Soruşturma dosyasındaki tapu incelemelerinde villaların devir geçmişleri tek tek kayıt altına alındı. Buna göre bir villa Muhammed Yarız tarafından 27 Şubat 2026 tarihinde Mehmet Bozdağ'dan devralınmış, 9 Eylül 2026 tarihinde Bolkan Bekçi'ye devredilmiş ve halen Bolkan Bekçi adına kayıtlı bulunuyor.

Diğer villalar için de şu devir kayıtları tespit edildi: bir villa Enis Bulut tarafından 17 Aralık 2025 tarihinde Serdar Arslaner'den devralındı ve halen Enis Bulut adına kayıtlı; başka bir villa Ömer Bedir Çetinel tarafından 25 Aralık 2025 tarihinde Efes Milletlerarası Nakliyat Anonim Şirketi'nden devralındı ve halen Çetinel adına kayıtlı.

Bir diğer taşınmazın 6 Ağustos 2025 tarihinde Pusula İnvest Gayrimenkul Anonim Şirketi tarafından Yeliz Işık'tan devralındığı ve şirket adına kayıtlı olduğu; ayrıca bir villanın 10 Şubat 2025 tarihinde Esra Alkış tarafından Esra Özmen'den devralındığı, 17 Temmuz 2025 tarihinde ise KL Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi'ne devredildiği ve halen şirket adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Yerinde inceleme ve emlak değer tespiti:

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Acarkent Sitesi'nde yapılan kontrollerde, kontrol edilen villalardan bazılarının tadilat aşamasında olduğu ve hiçbirinde ikamet eden kimse bulunmadığı belirlendi. Saat 16.08 civarında kontrol edilen villalardan birinin dış kapısının tahta bir levhayla kapatıldığı, araç girişinden yapılan incelemede tadilat halinde olduğu ve boş olduğu tespit edildi. Başka bir villanın cam bölmelerinden dışarıdan görünümüne göre içerisinde eşyaya rastlanmadığı ve ikamet edilmediği kaydedildi.

Değer tespit çalışmasında Acarkent içindeki emlak satış ofislerinden alınan bilgiler doğrultusunda villaların tahmini dolar bazlı değerleri şu şekilde bildirildi: 8-8,5 milyon dolar, 3-3,5 milyon dolar, 5 milyon dolar, 4 milyon dolar ve 3-3,5 milyon dolar. Bu rakamların toplamının 23-24,5 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi; ancak kesin değer tespiti için konum, yüzölçümü, emsal satışlar ve fiziki özelliklerin belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca site yönetiminin, villaların geçmiş satışlarına ilişkin emsal satış belgeleri ile kira bedellerini gösteren belgeleri muhafaza etmediği bildirildi.

Savcılığın talepleri ve el koyma gerekçesi:

Savcılık, soruşturma kapsamında malvarlığına el konulması talebinde bulundu. Talepler arasında Muhammed Yarız'ın üzerine kayıtlıyken daha sonra Bolkan Bekçi'ye devredilen A2 numaralı villa ile Serdar Turhan ve Mehmet Salih Turhan'ın yetkilisi olduğu Bainbridge Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı Bursa Nilüfer'deki taşınmaz da yer aldı.

Savcılık, taşınmazların soruşturma konusu suçlardan elde edilen malvarlığı değerlerinin devredilmesi veya malvarlığının azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiğini belirterek, el koyma tedbirinin uygulanmasını talep etti.

Dosyada yürütülen teknik ve mali analizlerin, tapu devirleri ile anılan mali hareketler arasındaki bağlantıları ortaya koymaya yönelik olduğu, sürecin bilirkişi tespitleri ve MASAK raporlarıyla desteklenmeye devam edeceği kaydedildi.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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