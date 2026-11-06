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Acarlar'da esnafın nabzını tutan Aydın valisi talepleri yerinde dinledi

Vali Dr. Osman Varol, Acarlar Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek iş yerleri ve sebze meyve halini gezdi, talepleri dinleyip bereket diledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Acarlar'da esnafın nabzını tutan Aydın valisi talepleri yerinde dinledi

Acarlar'da yüz yüze temas

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Acarlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve mahalle sakinleriyle buluştu. İş yerlerini dolaşıp işletme sahipleriyle sohbet eden Varol, çalışma koşulları hakkında bilgi aldı ve esnafa bol ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

esnaf ziyareti:

Mahalle çarşısında esnafla bir araya gelen Varol, dükkanları tek tek gezdi, işletme sahiplerinin günlük işleyişine ilişkin notlar aldı. Sohbetler sırasında esnafın talepleri ve önerileri dinlendi; ziyaret, yerel ekonomideki ihtiyaçların doğrudan tespiti açısından değerlendirildi.

sebze meyve halinde buluşma:

Programın devamında Acarlar sebze meyve halini de ziyaret eden Varol, hal esnafıyla görüşerek pazarın işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esnafa bereket temennisinde bulunan Vali, vatandaşlarla samimi diyaloglar kurarak talepleri not etti ve geri bildirimlerin ilgili birimlere iletileceğini belirtti.

Ziyaretler, hem esnaf hem de mahalle sakinleriyle doğrudan iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen bir yaklaşım olarak kayda geçti; Varol'un buluşmaları, taleplerin yerinde alınması ve esnafın çalışmalarının yerinde görülmesi açısından önem taşıdı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, ACARLAR MAHALLESİ&#039;NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLERDE ESNAF VE...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, ACARLAR MAHALLESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLERDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. İŞ YERLERİNİ VE SEBZE MEYVE HALİNİ ZİYARET EDEN VAROL, ESNAFLA SOHBET EDEREK VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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