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Acemler kavşağı'nda motor alevleri: araç hasar gördü

İzmir yolu Acemler Kavşağı yakınlarında bir otomobilin motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; araçta zarar oluştu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Acemler kavşağı'nda motor alevleri: araç hasar gördü

Acemler kavşağı'nda motor alevleri: araç hasar gördü

Bursa İzmir yolu üzerinde, Acemler Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı durdurdu ve durumu bildirdi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ekiplerin çalışmasıyla yangının çevredeki diğer araçlara veya altyapıya sıçraması önlendi.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda otomobilde maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlatıldı; yetkililer, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için incelemelerini sürdürüyor.

Olayla ilgili resmi açıklama veya ek ayrıntılar gelmesi halinde yetkililer tarafından bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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