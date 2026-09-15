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Acı gece Bursa'da: 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Bursa Sırameşeler'de kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Muhammet Ali Koç, hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:30

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Acı gece Bursa'da: 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Acı gece Bursa'da: 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece saatlerinde meydana gelen kazada, Seyir halindeki motosiklet Bursa'nın Sırameşeler mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti sürücünün ağır yaralanmasına neden oldu.

kaza ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

kimliği ve yakınlarının tepkisi:

Hayatını kaybeden gencin 17 yaşındaki Muhammet Ali Koç olduğu öğrenildi. Koç'un ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili detaylar ve kazanın nedenine ilişkin bilgiler, yetkililerce aktarılmaya devam ediyor.

BURSA&#039;DA YÜREK YAKAN KAZA: 17 YAŞINDAKİ GENÇTEN ACI HABER

BURSA'DA YÜREK YAKAN KAZA: 17 YAŞINDAKİ GENÇTEN ACI HABER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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