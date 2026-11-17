kaza bilgileri:

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya beldesinin yaklaşık 5 kilometre yakınlarında meydana gelen kazada, Divriği ilçesinden ihbar üzerine yola çıkan ambulansın park halindeki traktöre çarpması sonucu olay yaşandı. Kazaya karışan araçların plakaları 58 ACL 968 (ambulans) ve 58 EY 879 (traktör) olarak bildirildi.

yaralananlar ve ilk müdahale:

Kazada ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi ile traktör sürücüsü olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, durumlarının değerlendirilmesi için Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Olay yerinde yapılan müdahale ve naklin ardından jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

SİVAS’IN KANGAL İLÇESİNE BAĞLI ÇETİNKAYA BELDESİ YAKINLARINDA HASTA ALMAYA GİDEN AMBULANS İLE PATATES YÜKLÜ TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.