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Açılan eğitim yılında Aksaray’da servis denetimleri yoğunlaştı

2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte Aksaray İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul servislerini teknik ve güvenlik açısından denetlemeye başladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Açılan eğitim yılında Aksaray’da servis denetimleri yoğunlaştı

Denetimlerin kapsamı ve uygulama şekli:

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri il genelinde okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine başladı. Sorumluluk alanlarındaki tüm okul ve güzergâhlarda görev yapan ekipler, servis araçlarının teknik uygunluğu, sürücülerin ehliyet belgeleri ve servis güzergâh izinlerinin varlığı, emniyet kemeri kullanımının sağlanması ile araç içinde rehber personel bulunup bulunmadığını kontrol ediyor.

Denetimler sırasında ekipler, tespit ettikleri eksiklikler ve mevzuata aykırılıklar hakkında işlem yaparken, sürücülere ve rehber personele öğrenci taşımacılığına ilişkin kurallar, dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgilendirme de yapıyor. Ayrıca, servis içi davranış kuralları ve acil durum prosedürleri hakkında öğrencilere yönelik kısa yönlendirmeler gerçekleştiriliyor.

Bilgilendirme ve sürekli denetim vurgusu:

İl Jandarma Komutanlığı’nın yazılı açıklamasında, görev sürecinin sadece periyodik kontrol değil aynı zamanda eğitim amaçlı bir faaliyet olduğu belirtildi. Açıklamada "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim yuvalarına ulaşımlarının sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edilecektir" denildi. Yetkililer, velilerin de tespit ya da şüphe durumlarında jandarma ile irtibata geçmeleri gerektiğini hatırlattı.

Uygulanan denetimlerin amacı, öğrencilerin okula güvenli ve düzenli ulaşımını sağlamak ve taşıma hizmetlerinde mevzuata uyumu artırarak olası riskleri en aza indirmektir.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE AKSARAY’DA TRAFİK JANDARMALARI DENETİMLERE...

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE AKSARAY’DA TRAFİK JANDARMALARI DENETİMLERE BAŞLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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