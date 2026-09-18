Açılış maçında uzlaşma: Kasımpaşa ile Konyaspor gol bulamadı

Kasımpaşa 0-0 Konyaspor

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda konuk ettiği Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma boyunca iki takım da skoru bozacak son vuruşları yapamayınca maç 0-0 sonuçlandı.

maçtan öne çıkan anlar:

İkinci yarıda her iki kaleci de öne çıktı. 50. dakikada Winck’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Benedyczak, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti; Konyaspor kalecisi Bahadır topu kornere çeldi.

57. dakikada sol kanattan gelen ortaya iyi yükselen Gonçalves’in kale önünden kafa vuruşunu Kasımpaşa file bekçisi Gianniotis çizgiden çıkardı. Bu pozisyonlar maçın en net gol fırsatları olarak kayda geçti.

kadrolar, değişiklikler ve maç notları:

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Abdullah Bora Özkara, Hüseyin Aylak

Kasımpaşa ilk 11: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Jessen (Ayberk Karapo dk. 71), Kerem Demirbay, Mendes, Güven Yalçın, Rafferty (Hajradinovic dk. 61), Ali Yavuz Kol (Diarra dk. 71), Benedyczak (Arous dk. 87). Yedekler: Ali Yanar, Atakan Müjde, Ahmet Taha Dağbaşı, Emirhan Boz, Sercan Deniz, Muhammed Emin Bektaş. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Konyaspor ilk 11: Bahadır Güngördü, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Masuaku, Jevtovic (Bardhi dk. 58), Deniz Türüç (Colley dk. 89), Toth, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves (Dompe dk. 74), Muleka (Mustafa Muhammed dk. 74). Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Awaziem, Ömer Çobanoğlu, Emir Bars. Teknik direktör: İlhan Palut.

Sarı kartlar: Ilie, Winck, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör), Ayberk Karapo (Kasımpaşa); Adil Demirbağ, Jevtovic, Rayyan Baniya, Melih İbrahimoğlu (Konyaspor).

Maç, iki ekip için de hücumda isabet sağlama konusunda eksikler içeriyordu; Kasımpaşa evinde daha çok topa sahip olurken Konyaspor kontralarla tehlike yarattı. Kalecilerin başarılı müdahaleleri ve savunma organizasyonları sonucu, puanlar paylaşıldı.

KASIMPAŞA, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASININ AÇILIŞ MAÇINDA EVİNDE KARŞILAŞTIĞI KONYASPOR İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.