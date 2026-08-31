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Acıpayam kanyonunda zafer ruhu: DEBAK'ten 75 metrede dev Türk bayrağı gösterisi

DEBAK, üç günlük yaz dağ arama kurtarma eğitiminin ardından Acıpayam Kanyonu'nda 30 Ağustos için 75 metrede kurduğu havai hattla dev Türk Bayrağı'nı açtı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:27

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Acıpayam kanyonunda zafer ruhu: DEBAK'ten 75 metrede dev Türk bayrağı gösterisi

Acıpayam kanyonunda zafer ruhu: DEBAK'ten 75 metrede dev Türk bayrağı gösterisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (DEBAK) ekibi, Acıpayam Kanyonu’nda düzenlediği üç günlük "Yaz Dağ Arama Kurtarma Eğitimi"ni 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümüne özel bir etkinlikle taçlandırdı. Zorlu arazi ve kanyon şartlarında gerçekleştirilen uygulamalar, hem teknik yeterliliği hem de ekip koordinasyonunu test etti.

Eğitimde öne çıkan uygulamalar:

Eğitim sürecinde ekipler; istasyon kurulumu, iniş ve tırmanış teknikleri, uçurum ve yarlardan yaralı tahliyesi metotları, havai hatların kurulması ve bu hatlar üzerinden yaralı tahliyesi uygulamalarını gerçekleştirdi. Ayrıca yaşam hatlarının kurulması ve bu hatlar üzerinden güvenli ilerleme çalışmalarına da yoğunluk verildi. Amaç, personelin teknik müdahale becerilerini ve arazi koordinasyonunu artırmaktı.

30 Ağustos için planlanan özel gösteri:

Eğitimleri başarıyla tamamlayan ekip, Acıpayam Kanyonu’nun sarp kayalıklarında 75 metre yükseklikte ve 80 metre uzunluğunda bir havai hat sistemi kurdu. Kurulan sistem üzerinden özel tekniklerle açılan dev Türk Bayrağı, ekibin 75 metreden gerçekleştirdiği iniş ile kanyon zirvesinde dalgalandırıldı. Gösteri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bağımsızlık, cesaret ve mücadele ruhunu doğa koşullarında simgeledi.

DEBAK personelinin hem eğitim hem de gösteride ortaya koyduğu performans, zorlu coğrafyalarda arama kurtarma kapasitesinin güçlendiğinin somut bir göstergesi oldu. Etkinlik, hem uygulama becerilerinin hem de ekip dayanışmasının pekiştiği bir kapanış seremonisi olarak değerlendirildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA (DEBAK) EKİBİ, ACIPAYAM KANYONU’NDA DÜZENLEDİĞİ ÜÇ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA (DEBAK) EKİBİ, ACIPAYAM KANYONU’NDA DÜZENLEDİĞİ ÜÇ GÜNLÜK "YAZ DAĞ ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ" UYGULA SAFHASINI, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL BİR ETKİNLİKLE TAÇLANDIRDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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