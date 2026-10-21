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Acıpayam'da sürücünün ihbarıyla büyümeden söndürülen tır yangını

Acıpayam'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, sürücünün ihbarı ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Acıpayam'da sürücünün ihbarıyla büyümeden söndürülen tır yangını

Acıpayam'da tır dorsesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi'nde seyir halindeki bir tırın dorsesinde aniden alevler yükseldi. Olay, çevrede kısa süreli panik yaratırken sürücünün durumu fark ederek hızlı davranması yangının büyümesini önledi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken dorsede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Sürücü aracını yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbâr üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve hasar:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin kısa süreli ve etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmadı, ancak tırın dorsesinde maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını bildirdi.

DENİZLİ’DE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN BİR ANDA ALEV ALMASI KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. SÜRÜCÜNÜN DURUMU...

DENİZLİ’DE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN BİR ANDA ALEV ALMASI KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. SÜRÜCÜNÜN DURUMU FARK EDEREK İHBARDA BULUNMASI ÜZERNE BÖLGEYE SEVK EDİLEN İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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