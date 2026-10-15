Açlıkla israfın çelişkisi: gıdada sürdürülebilirlik ve teknolojinin gerekliliği

GTB başkanı Mehmet Akıncı'dan Dünya Gıda Günü mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda küresel açlık ve gıda israfına dikkat çekti. Akıncı, FAO'nun bu yılki "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle" temasının tarım ve gıda sistemlerinde yeniliğe çağrı olduğunu belirtti ve gıda güvenliğinde sürdürülebilir üretim, teknolojik dönüşüm ile kaynakların etkin kullanımının önemine vurgu yaptı.

Küresel açlık verileri ve anlamı:

Akıncı, FAO'nun 2026 Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Raporu'ndan aktardığı rakamları hatırlatarak, 2025'te yaklaşık 645 milyon insanın açlıkla karşılaştığını ve bunun dünya nüfusunun %7,8'i anlamına geldiğini söyledi. Ayrıca raporda yaklaşık 2,1 milyar insanın yeterli gıdaya erişimde orta veya şiddetli sorun yaşadığı ve 2,69 milyar insanın sağlıklı beslenmenin maliyetini karşılayamadığının belirtildiğini aktardı.

Bu verilerin, üretimin tek başına yeterli olmadığını; üretilen gıdanın korunması, sağlıklı işlenmesi ve güvenilir şekilde tüketiciye ulaştırılmasının da kritik olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Gıda israfı ve çevresel etkileri:

Gıda israfının sadece ekonomik bir kayıp olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sonuçları olduğunu vurgulayan Akıncı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre 2022'de yaklaşık 1,05 milyar ton gıda israf edildiğini hatırlattı. Tüketiciye sunulan gıdanın yaklaşık beşte birinin israf edildiğini ve bu israfın %60'ının hanelerde gerçekleştiğini belirtti.

Akıncı, israf edilen her ürünün arkasında çiftçinin emeği, toprağın bereketi, kullanılan su, enerji ve üretim maliyetleri bulunduğunu belirterek, gıda kayıplarını azaltacak modern depolama altyapıları, gelişmiş işleme teknolojileri, etkin lojistik ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Stratejik çağrı ve ortak sorumluluk:

Gıda güvenliğinin ülkelerin ekonomik ve sosyal geleceği açısından stratejik bir konu olduğunu söyleyen Akıncı, üreticiden sanayiciye, kamu kurumlarından tüketicilere kadar herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Daha verimli üretmenin, üretileni korumanın, israfı azaltmanın ve teknolojinin sunduğu imkânları kullanmanın zorunlu olduğunu ifade etti.

"Bugün koruyamadığımız gıdanın, yarın telafisi mümkün olmayabilir." sözünü hatırlatan Akıncı, gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın bereketini koruyan topraklar ve sürdürülebilir bir gıda sistemi olduğunu kaydetti.

Akıncı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün toplumsal farkındalığı güçlendirmesini ve daha güvenli, adil ve sürdürülebilir bir gıda geleceğine katkı sağlamasını temenni etti.

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET AKINCI, 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, KÜRESEL AÇLIK VE GIDA İSRAFININ ULAŞTIĞI BOYUTLARA DİKKAT ÇEKEREK, GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM, TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM VE KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMININ HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI VURGULADI.