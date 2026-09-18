Adaklı kara yolunda minibüs şarampole yuvarlandı: 10 kişi yaralandı

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde minibüs kazası: 10 yaralı

Adaklı-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs şarampole yuvarlandı. Olayda 10 kişi yaralandı ve durumları hakkında resmi makamlardan detay paylaşılmadı.

Kaza anı ve yaralananların durumu:

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ve yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralananların sayısı ve taşınma bilgisi yetkililerce açıklandı; tedavi süreçlerine hastanede devam ediliyor.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve bölgedeki güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

BİNGÖL'ÜN ADAKLI İLÇESİNDE MİNİBÜSÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI.