Adalet 16 yıl sonra teğmen rütbesiyle döndü: FETÖ bağlantılı AYİM kararının iptali

Danıştay kararıyla sınav sonucu iptal edildi

2010 Jandarma Genel Komutanlığı Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı'nda başarısız sayıldıklarını ileri süren astsubayların 14 yılı bulan hukuk mücadelesi, Danıştay İkinci Dairesi'nin kararıyla yeni bir sonuç üretti. Sınavın yapıldığı dönemde kararı veren Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) heyetinin bir bölümünün daha sonra FETÖ/PDY üyeliği gerekçesiyle meslekten ihraç edilmesi de dosyanın seyrini etkiledi. Sonuçta üç davacı astsubay hakkında 2010'daki başarısız sayılma işlemi iptal edildi ve iki yıllık subay eğitimini tamamlayan bu personel, Ağustos 2026'da teğmen rütbesiyle göreve başladı.

Usulsüzlük iddiaları ve eksik deliller:

Davacılar, sınav soruları ve cevap anahtarlarının ilan edilmediğini, kişilere itiraz hakkı tanınırken öngörülen sürenin verilmediğini ve sadece 2 saatlik süreyle sınırlandırıldığını belirtti. İddialara göre sınav sonuçlarında bir grup aday 90-95 arası puan alırken kalanların çoğu 85 ve altında kaldı; bu puan dağılımı tutarsızlık şüphesini güçlendirdi. Cumhuriyet savcılığı soruşturmalarındaki bazı ifadelerde, soruların sınavdan önce bazı adaylara verildiğine dair itiraflar yer aldı.

Davacılar ayrıca sınav kağıtlarını incelediklerinde birçok cevabın değiştirildiğini ve en az 10 soruda hata bulunduğunu ileri sürdü. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından mahkemeye istenen sınav soruları, cevap anahtarları, soru kitapçıkları ve cevap kartlarının gönderilmediği, dosyaya yalnızca bazı fotokopi belgelerin sunulduğu tutanaklara geçti.

Yargı süreci ve kararın gerekçesi:

4 Mart 2010'da AYİM'de başlayan davada Üçüncü Daire 21 Nisan 2011'de davayı reddetti; karar düzeltme talebi de aynı dairede reddedildi. Davacılardan bazıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu; 2013'te başvuruların çoğu reddedildi. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün ardından AYİM heyetindeki bazı üyelerin FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilince dosyalar yargılamanın yenilenmesi talebiyle Danıştay'a gönderildi. 27 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliğiyle AYİM'in görevi sona erdi ve başvurular Danıştay İkinci Dairesi'ne intikal etti.

Danıştay incelemesinde, yazılı sınav soruları ile cevap anahtarlarının ilan edilmemesi ve puan açıklanmadan sadece 2 saatlik itiraz süresi verilmesinin etkili bir itiraz hakkı tanımadığı vurgulandı. Ayrıca dosyaların gerekli sınav evrakları getirtilmeden incelendiği, heyetin birçok üyesinin daha sonra FETÖ üyeliği gerekçesiyle ihraç edildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Bu değerlendirmeler sonucu işlemin oyçokluğuyla iptali yönünde karar verildi.

Karar sonrası üç astsubay için uygulama, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kabul edildi; söz konusu kişiler iki yıllık subay eğitimi aldı ve Ağustos 2026'da teğmen rütbesiyle göreve başladı. Ancak davalardan birinin teğmen rütbesine yükseldiği gün yaş haddinden emekli olduğu; diğer beş davacının dosyalarının Danıştay'da inceleme sürecinin ise sürdüğü bildirildi.

Avukat Kadir Gündoğan ise süreci şu sözlerle özetledi: '2010 dönüm noktasıdır. Sınav soruları ve cevap anahtarları yayınlanmadı, personele sadece 2 saatlik itiraz hakkı verildi. Dosyalar mahkemeye getirtilmeden karar verildi. 16 yıl sonra adaletin bir kısmı yerini buldu; ancak kıdem, rütbe ve emeklilik haklarıyla ilgili davalarımız devam ediyor.'

Dosyada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin, sınav sorularının kendilerine sınavdan önce verildiğine dair ifadeler verdiği; bu kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezai yaptırımla karşılaştığı kayda geçti. Danıştay kararının, benzer sınav ve atama süreçlerinde hukuksal denetimin ve itiraz mekanizmalarının etkinliğine ilişkin tartışmaları yeniden canlandırması bekleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte 2010 sınavı kaynaklı davaların bir kısmı sonuçlanmış olsa da, davacıların rütbe ve emeklilikten doğacak haklarıyla ilgili hukuki süreçler devam ediyor ve ilgili başvuruların Danıştay aşamasındaki incelenmesi sürüyor.

DAVACI ASTSUBAYLARIN AVUKATI KADİR GÜNDOĞAN