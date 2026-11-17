Adalet bakanı Gürlek'in TBMM ziyareti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti.
görüşmenin süresi ve kapsamı:
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Ziyaretin içeriğine dair ayrıntılar paylaşılmadı.
politik çerçeve ve değerlendirme:
Yüksek düzeyde yapılan bu tür temaslar, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesi açısından önem taşıyor; Adalet Bakanı ile MHP liderinin bir araya gelmesi de bu bağlamda değerlendirilebilir.
Bakan Gürlek’ten MHP Lideri Bahçeli’ye ziyaret
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