Adalet bekleyen baba: ameliyat notları gecikti, soruşturma İstanbul'a taşındı

İzmir'de estetik operasyon sonrası eksik belgeler soruşturmayı uzattı:

İzmir'de Özel Metropol Hastanesi'nde yapılan burun estetiği ameliyatı sonrasında fenalaşarak İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve burada yaşamını yitiren 23 yaşındaki Hatice Öncü hakkında yürütülen adli süreç, hastanenin bilgi paylaşımını geciktirmesi nedeniyle başka bir kente taşındı. Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı otopsi raporunda, ameliyatın ve tedavinin ayrıntılarını içeren epikriz ve ameliyat notlarının talebe rağmen taraflarına aylarca iletilmediği vurgulandı.

Adli tıp raporundaki eksiklik ve gönderilen yazı:

İzmir Grup Başkanlığı'nın 30 Nisan 2026 tarihli resmi yazısıyla istenen bu belgelerin otopsi raporunun düzenlendiği tarihe dek ulaşmadığı belirtildi. Rapor metninde, "epikriz raporu incelenmek üzere istenmiş olmakla birlikte, otopsi raporumuz düzenlendiği tarihe dek tarafımıza gönderilen herhangi bir belge bulunmadığından, otopsi raporumuz mevcut tıbbi belgeler ve otopsiden elde edilen tespitler göz önüne alınarak düzenlenmiştir" ifadeleri yer aldı. Bu eksiklik nedeniyle dosya, nihai karar verilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na gönderildi.

Babanın tepkisi ve iddiaları:

Kızının kaybından bu yana yaklaşık altı ay geçtiğini söyleyen baba İbrahim Öncü, hastanenin süreci bilerek geciktirdiğini savundu. Öncü, Adli Tıp raporunun tamamlanamamasına tepki göstererek, "Devlete meydan okur gibi belge saklıyorlar" ifadelerini kullandı. Baba, kızının ameliyat öncesi sağlık değerlerinin ameliyata engel teşkil etmediğini, otopsi raporunun akciğer ve beyin ödemi gösterdiğini belirtti ve hastanenin epikriz ile ameliyathanedeki monitör kayıtlarını vermemesinin süreci tıkadığını söyledi.

Öncü ayrıca Sağlık Bakanlığı'na süreçle ilgili tekrar ifade verdiğini ve savcılığa eksik belgelerin tamamlanması için dilekçe sunduğunu açıkladı. Bu belirsizlik sürecinin hem kendisini hem ailesini derinden etkilediğini; yoğun psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını da sözlerine ekledi.

Avukatın değerlendirmesi ve sonraki adımlar:

Ailenin avukatı Ayşe Gizem Tan, hastanenin sorumluluktan kaçmaya çalıştığını belirterek, eksik belgelerin bilinçli şekilde tamamlanmadığı yönünde iddialarda bulundu. Tan, Adli Tıp'ın hastaneden istediği epikriz notları ve ameliyat görüntülerinin tamamlanması için süre tanındığını, ancak bu sürecin kasıtlı olarak uzatılmaya çalışıldığını söyledi. Avukat, eksikliklerin giderilmesi, Yüksek Sağlık Kurulu incelemelerinin tamamlanması ve ihmali bulunanların hesap vermesi için hukuki süreci takip edeceklerini açıkladı.

Soruşturma dosyasına giren belgelerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu, anestezi ve ameliyat sürecinde tıbbi kusur, ihmal veya gecikme olup olmadığına ilişkin nihai kararı verecek. Aile ve avukatları, bu kararın, olayın sorumlularının belirlenmesinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Olayla ilgili olarak hastane tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı, ailenin iddiaları ve Adli Tıp raporundaki eksik belgeler nedeniyle dosyanın hukuki incelemesinin sürdüğü kaydedildi.

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