Adalet için yürüdüler: Karacabey'de Gökçe Alkan anısına yürüyüş

Karacabey'de adalet çağrısı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim gecesi hayatını kaybeden Gökçe Alkan için düzenlenen yürüyüş, aile üyeleri, avukatlar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, stadyum önünden başlayıp Heykel Meydanı'na kadar süren kortej boyunca adalet talebini yüksek sesle dile getirdi.

Olayın ayrıntıları:

Emniyet ve jandarma kayıtlarına göre, 3 Ekim gecesi saat 22.00 sıralarında otomobille ilçeye bağlı Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alana gelen Gökçe Alkan (18) ile sevgilisi Mustafa B. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin yanında bulunan bıçakla genç kızın boğazını kestiği, olay yerinde hayatını kaybeden Gökçe Alkan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın ardından yaya olarak mahalleye geri dönen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söyleyip ilçe merkezine gitmek için yardım istediği, ayrıca kendisine de bıçakla zarar verdiği ve boynunda kesik bulunduğu belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa B. hastaneye kaldırıldı; tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı açıklandı.

Yürüyüşte talepler ve açıklamalar:

Yürüyüş boyunca emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kortejin Heykel Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasının ardından atılan sloganlarla dikkat çeken katılımcılar, burada hep birlikte İstiklal Marşını okudu ve olaysız şekilde dağıldı.

Yürüyüş sonrası basın açıklaması yapan Avukat Ahat Şanlı ve Avukat Asil Köker, Gökçe Alkan davasını sonuna kadar takip edeceklerini ve sanığın en ağır cezayı alması için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti. Aile ve destek veren gruplar, adalet talebinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE 3 EKİM GECESİ SEVGİLİSİ MUSTAFA B. TARAFINDAN BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN 18 YAŞINDAKİ GÖKÇE ALKAN İÇİN ADALET YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ. KARACABEY STADYUMU ÖNÜNDEN BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ, HEYKEL MEYDANI’NDA DEVAM ETTİ.