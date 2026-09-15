adaletin güveni yatırımın sürdürülebilirliğinin temeli

Adalet, ekonomi ve yargı reformları

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonominin ön koşulunun öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi olduğunu vurguladı. DEİK yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmede bakan, yargı reformları, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve dava süreçlerinin hızlandırılması gibi başlıklarda yürütülen çalışmaları detaylandırdı.

ekonomik bağımsızlık ve hukuk güvencesi:

Gürlek, ülkelerin artık sadece siyasi veya askeri güçleriyle değil, üretim kapasiteleri, ticaret hacimleri ve küresel ekonomik bağlarıyla da değerlendirildiğine dikkat çekti. Buna bağlı olarak, devletin açtığı kapıların ticaret, yatırım ve üretimle kalıcı hale gelmesinde iş dünyasının rolüne işaret ederek, "Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir" dedi. Bakan, ekonomik bağımsızlığın milli bağımsızlıktan ayrılamayacağını belirtip, dış müdahalelere karşı ülkenin dayanıklılığının hukuk güvencesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Konuşmasında ayrıca bölgesel jeopolitik avantajların ekonomik sonuçlara dönüştürülmesinin önemine vurgu yapan Gürlek, Türkiye'nin müzakereci ve yapıcı siyasetinin ticari kazanımlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu dönüşümde hem kamu kurumlarına hem de iş dünyasına önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

yargıda hız, öngörülebilirlik ve hukuki yüklerin azaltılması:

Bakan, reel ekonominin üzerindeki geçmişten gelen mevzuat yüklerini ve hukuki boşlukların yarattığı baskıları tek tek ortadan kaldırmanın bakanlığın görevleri arasında olduğunu söyledi. Yargının ekonomik hayata zarar veren çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadelesini sürdüreceğini kaydeden Gürlek, "Ekonomimizi zehirleyen çıkar amaçlı suç örgütü yapılanmalarıyla mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi. Bu çerçevede hukuka aykırı yapıların etkisiz hale getirilmesinin yatırım güvenliği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Uzayan ticari davaların iş dünyasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunun farkında olduklarını dile getiren bakan, İstanbul’daki ticaret mahkemelerinin tek çatı altında toplanmasının bu alandaki düzenlemelerden biri olduğunu belirtti. UYAP üzerinden dava açıldığında dosyanın öngörülen tamamlanma süresinin belirlendiğini, hâkimlerin hedef süre uygulamalarına uyumunda denetimin artırıldığını ve sürenin hâkimin kusurundan kaynaklanması halinde idari-disiplin süreçlerinin işletileceğini aktardı.

Mahkemelerdeki dosya ve personel yoğunluğunun teknolojik imkanlarla takip edildiğini söyleyen Gürlek, iş yükü veya personel yetersizliği olan noktalar için daha hızlı müdahale edileceğini ifade etti. Hukuki düzenlemeleri daha işlevsel hale getirmenin, iç ve dış hukuk güvencelerini sağlamanın ve uluslararası tahkim mekanizmalarının etkinliğini artıracak hukuk diplomasisi kanallarını geliştirmeyi temel görevleri arasında saydı.

araçlar ve uygulamalar:

Bakanlığın uygulamaya koyduğu tedbirlerden bazıları açıklandı: yargılamalarda hedef süre uygulamasının yaygınlaştırılması, istinaf kapasitesinin arttırılması ve iş davalarına bakacak yeni dairelerin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kurulması. Ayrıca arabuluculuk sisteminin dava yükünün azaltılmasındaki başarısına işaret eden Gürlek, yeni düzenlemelerle bazı uyuşmazlık türlerinin arabuluculuk kapsamına alınması üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Bilirkişilik uygulamasına dair kapsamlı düzenlemeler yapıldığını aktaran Gürlek, hâkimin hukuki değerlendirmeyi bilirkişiye bırakamayacağı; bilirkişiye başvurmanın sadece teknik uzmanlık gerektiren konularla sınırlı olması gerektiğini vurguladı. Bu adımın dava süreçlerinin kısalmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

uluslararası uyuşmazlıklar ve tahkim altyapısı:

Uluslararası ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü hatırlatan bakan, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 29 Mayıs 2026'da Tahkim Daire Başkanlığı kurulduğunu belirtti. Bu girişimin, uluslararası tahkim mekanizmalarının etkin işlemesine katkı sağlamak ve yatırımcı güvenini güçlendirmek için atılmış somut bir adım olduğu ifade edildi.

Son olarak Gürlek, iş dünyasının saha deneyimlerinin mevzuat çalışmalarıyla buluşturulmasının önemini vurgulayarak, istişareyi daha güçlü bir hukuk ve yatırım ortamının vazgeçilmez unsuru olarak tanımladı. DEİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerileri dinlendi; bakanlık da yatırım ve üretimin önündeki hukuki engelleri azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürme taahhüdünde bulundu.

Gürlek, bu sürecin adil, hızlı ve öngörülebilir yargı pratiği ile tamamlanacağını belirterek, "İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli" mesajını yineledi ve bu yönde azimle çalışıldığını vurguladı.

Adalet Bakanı Gürlek: "Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir"